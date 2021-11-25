Экономика

13:11 25.11.2021

Аэропорты Полтавы, Житомира и Черновцов начнут ремонтировать в 2022г

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Аэропорты Полтавы, Житомира и Черновцов начнут ремонтировать в 2022г

Начало ремонтных работ в трех региональных аэропортах Украины и завершение работ в аэропортах Днепра и Кривого Рога запланировано на 2022 год.

"В 2022 году планируем...начало работ в аэропорту "Полтава", поскольку проэктно-сметная документация до конца этого года будет утверждена государственной экспертизой, будет объявлен тендер и мы надеемся, что в следущем году начнутся строительные работы", - сообщил советник программы президента "Большое строительство" Олег Варивода в ходе форума "Большое строительство: авиация и туризм" в Киеве в четверг.

По его словам, в планах на 2022 год - начало перестройки аэропортов Житомира и Черновцов.

Кроме того, в 2022 году планируется окончание работ в аэропортах Днепра и Кривого Рога.

Теги: #большое_строительство #аэропорты
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