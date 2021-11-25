Экономика

12:22 25.11.2021

Мининфраструктуры ожидает начать строительство ВПП аэропорта "Мукачево" в средине 2022г.

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Мининфраструктуры ожидает начать строительство ВПП аэропорта "Мукачево" в средине 2022г.

Министерство инфраструктуры Украины ожидает начать строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Мукачево" в средине 2022 года.

"К настоящему времени уже выданы все документы на землю. Надеемся, что в средине следующего года начнем строительство полосы", - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в ходе форума "Большое строительство: авиация и туризм" в Киеве в четверг.

Он также отметил, что это будет главный аэропорт Закарпатья. 

Теги: #мукачево #кубраков #мининфраструктуры #впп
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