Мининфраструктуры ожидает начать строительство ВПП аэропорта "Мукачево" в средине 2022г.

Министерство инфраструктуры Украины ожидает начать строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Мукачево" в средине 2022 года.

"К настоящему времени уже выданы все документы на землю. Надеемся, что в средине следующего года начнем строительство полосы", - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в ходе форума "Большое строительство: авиация и туризм" в Киеве в четверг.

Он также отметил, что это будет главный аэропорт Закарпатья.