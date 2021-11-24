Украина обязалась погасить долги и обеспечить с 2022г полные расчеты за э/э с ВИЭ-генерацией в рамках меморандума с МВФ

Украина в рамках полученного 24 ноября второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by взяла на себя обязательство погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и обеспечить 100-процентные расчеты перед ВИЭ-генерацией с 2022 года.

"Мы активизируем наши усилия по предотвращению накопления квазифискального дефицита в энергетическом секторе. С этой целью мы обязуемся ликвидировать задолженность перед производителями возобновляемой энергии и предотвратить накопление долга в будущем", – говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и между Украиной и МВФ экономической и финансовой политике с МВФ по программе stand-by.

Согласно новым количественным критериям, Украина должна обеспечить отсутствие долгов перед возобновляемой генерацией по состоянию на конец 2021 года и конец марта 2022 года.

Как следует из текста меморандума, обязательство по обеспечению полных расчетов за электроэнергию перед ВИЭ-генерацией будет обеспечено, в частности, за счет установления достаточного тарифа на передачу электроэнергии для ЧАО "НЭК "Укрэнерго", из которого финансируется разница между рыночной ценой электроэнергии и законодательно установленными "зелеными" тарифами.

По состоянию на конец 2020 года общая задолженность госпредприятия "Гарантированный Покупатель" ("ГарПок") перед ВИЭ-генерацией составляла 25,6 млрд грн, на конец июня 2021 года 16,3 млрд грн.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" в средине ноября перечислила ГП "Гарантированный покупатель" около 19,5 млрд млрд грн от выпуска еврооблигаций под государственные гарантии для погашения задолженности по оплате электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками.

3 ноября НЭК "Укрэнерго" объявило об успешном размещении пятилетних еврооблигаций на сумму $825 млн (эквивалент 21,69 млрд грн) с доходностью 6,875%.