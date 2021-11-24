Экономика

18:42 24.11.2021

Украина в рамках меморандума с МВФ обязалась сформировать набсоветы "Нафтогаза", "Укрэнерго" и "Энергоатома" в фиксированные сроки

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Украина в рамках меморандума с МВФ обязалась сформировать набсоветы "Нафтогаза", "Укрэнерго" и "Энергоатома" в фиксированные сроки

Украина в рамках полученного 24 ноября второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand by взяла на себя обязательства сформировать и обеспечить работу наблюдательных советов ЧАО "НЭК "Укрэнерго" к концу декабря 2021 года, НАК "Нафтогаз Украины" – к концу января 2022 года и НАЭК "Энергоатом" – к концу мая 2022 года на основе прозрачного и конкурентного отбора.

"Мы гарантируем, что госпредприятия будут действовать на расстоянии вытянутой руки от правительства, сохраняя прогресс, достигнутый в укреплении корпоративного управления, в том числе путем сохранения большинства независимых наблюдательных советов", – говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ по программе stand-by.

Как сообщалось, Министерство экономики Украины в октябре этого года объявило конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению на сайте министерства, документы от кандидатов принимаются до 9:00 6 декабря 2021 года.

Каждый член наблюдательного совета должен обладать профессиональной компетенцией, минимум, в одной из этих сфер: бизнес-стратегия и развитие; взаимодействие с правительством и регуляторные вопросы; юридическое сопровождение; финансы и аудит.

В настоящее время набсовет у "Нафтогаз Украины" отсутствует, а часть его функций выполняет Кабинет министров в рамках собрания акционеров, утверждая необходимые решения.

В свою очередь, Министерство экономики 24 сентября этого года завершило прием заявок на конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

Согласно положению о принципах формирования наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", в состав его совета входят семь членов, четверо из которых должны отвечать критериям независимости.

В то же время госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в настоящее время пребывает в стадии подготовки к процессу акционирования предприятия.

Теги: #набсоветы #меморандум #мвф
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