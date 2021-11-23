Аудит долга Молдовагаза перед Газпромом будет завершен до 1 мая, заверяет вице-премьер Молдовы

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну подтвердил обязательство Кишинева завершить аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" до 1 мая.

"Сейчас мы разрабатываем задачи для компании, которая проведет аудит. В декабре планируем объявить тендер для отбора аудитора. К тендеру будут допущены только международные компании с хорошей репутацией. Мы рассчитываем, что уже в феврале начнется аудит долга "Молдовагаз" перед "Газпромом", чтобы завершить проведение аудита до 1 мая 2022 года. Этот срок предусмотрен и в протоколе, который мы подписали с "Газпромом" 29 октября", - сказал Спыну во вторник вечером в прямом эфире на телеканале Publika.

Он отказался до проведения аудита обсуждать вопрос долга.

"Я не буду называть какие-либо цифры во избежание спекуляций о том, что правительство признало долг на какую-то определенную сумму. Мы договорились о проведении аудита, чтобы выяснить, как образовался этот исторический долг и какова реальная сумма", - заявил вице-премьер.

1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдове. Согласно договору, цена будет формироваться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев. В то же время, протокол о продлении контракта на пять лет предусматривает и проведение аудита в "Молдовагазе". Аудит должен быть проведен в начале 2022 года, а отчет аудиторов должен быть утвержден Наблюдательным советом "Молдовагаза" до 1 мая 2022 года.