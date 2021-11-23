Экономика

20:18 23.11.2021

Аудит долга Молдовагаза перед Газпромом будет завершен до 1 мая, заверяет вице-премьер Молдовы

2 мин читать
Аудит долга Молдовагаза перед Газпромом будет завершен до 1 мая, заверяет вице-премьер Молдовы

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну подтвердил обязательство Кишинева завершить аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" до 1 мая.

"Сейчас мы разрабатываем задачи для компании, которая проведет аудит. В декабре планируем объявить тендер для отбора аудитора. К тендеру будут допущены только международные компании с хорошей репутацией. Мы рассчитываем, что уже в феврале начнется аудит долга "Молдовагаз" перед "Газпромом", чтобы завершить проведение аудита до 1 мая 2022 года. Этот срок предусмотрен и в протоколе, который мы подписали с "Газпромом" 29 октября", - сказал Спыну во вторник вечером в прямом эфире на телеканале Publika.

Он отказался до проведения аудита обсуждать вопрос долга.

"Я не буду называть какие-либо цифры во избежание спекуляций о том, что правительство признало долг на какую-то определенную сумму. Мы договорились о проведении аудита, чтобы выяснить, как образовался этот исторический долг и какова реальная сумма", - заявил вице-премьер.

1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдове. Согласно договору, цена будет формироваться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев. В то же время, протокол о продлении контракта на пять лет предусматривает и проведение аудита в "Молдовагазе". Аудит должен быть проведен в начале 2022 года, а отчет аудиторов должен быть утвержден Наблюдательным советом "Молдовагаза" до 1 мая 2022 года.

Теги: #аудит #молдова_газ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:52 04.11.2021
Резников: украинская бумажная армия должна остаться в прошлом

Резников: украинская бумажная армия должна остаться в прошлом

10:36 27.10.2021
Украина предложила Польше провести независимый аудит работы пунктов пропуска на границе

Украина предложила Польше провести независимый аудит работы пунктов пропуска на границе

15:00 30.09.2021
В Евросоюзе нет стран, коррумпированных настолько, как Украина - аудитор ЕС Партс

В Евросоюзе нет стран, коррумпированных настолько, как Украина - аудитор ЕС Партс

17:47 27.09.2021
В Украине по инициативе СНБО впервые проведут аудит состояния военно-технического сотрудничества с иностранными государствами

В Украине по инициативе СНБО впервые проведут аудит состояния военно-технического сотрудничества с иностранными государствами

12:31 22.09.2021
Кабмин обяжет "Нафтогаз" допустить Госаудитслужбу к проверке деятельности компании в 2017-2021 гг.

Кабмин обяжет "Нафтогаз" допустить Госаудитслужбу к проверке деятельности компании в 2017-2021 гг.

14:50 20.09.2021
ФГИ инициирует внеочередной аудит "Харьковоблэнерго" после расследования "Схем"

ФГИ инициирует внеочередной аудит "Харьковоблэнерго" после расследования "Схем"

09:36 06.09.2021
Монастырский инициировал управленческий и финансовый аудит в МВД

Монастырский инициировал управленческий и финансовый аудит в МВД

20:05 20.08.2021
СНБО рассмотрит вопрос сохранения памятников культурного наследия после проведения их аудита местными администрациями – Данилов

СНБО рассмотрит вопрос сохранения памятников культурного наследия после проведения их аудита местными администрациями – Данилов

13:38 21.07.2021
ГФС должна пройти аудит в связи с ликвидацией до 25 августа - премьер

ГФС должна пройти аудит в связи с ликвидацией до 25 августа - премьер

12:14 07.06.2021
Зеленский: В Украине проведут аудит очистки питьевой воды и водных недр

Зеленский: В Украине проведут аудит очистки питьевой воды и водных недр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украине нужно говорить с ЕС о либерализации рынка перевозок- Кубраков

Промпроизводство в Украине в октябре-2021 выросло на 1,4% после месяца снижения – Госстат

Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП до декабря и меры по поддержке населения в период повышения мировых цен на газ

Украина реализовывает 8 проектов ЕБРР на сумму EUR1,68 млрд - Минфин

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня-2022

ПОСЛЕДНЕЕ

Донецкая и Луганская области обладают большим туристическим потенциалом, однако он пока нереализованы в полной мере – глава Гостуризма

Украине нужно говорить с ЕС о либерализации рынка перевозок- Кубраков

Промпроизводство в Украине в октябре-2021 выросло на 1,4% после месяца снижения – Госстат

Украинские авиакомпании наравне с "Укрзализныцей" готовы конкурировать за возможность оплаты билетов из выплат вакцинированным гражданам

Китай, Индия, Южная Корея и Великобритания в координации с США используют стратегические запасы нефти - Белый дом

Мининфраструктуры хочет сократить до 50% дивиденды для инфраструктурных компаний

Дорожники завершили в Луганской области ремонт трасс по маршрутам Сватово-Старобельск и Старобельск-Новоайдар

Нефть продолжает дешеветь, Brent - $79,02 за баррель

Шмыгаль: развитие науки является предпосылкой экономического роста государства

Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП до декабря и меры по поддержке населения в период повышения мировых цен на газ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА