Молдова ускоряет переговоры с Украиной на фоне истечения контракта Газпром/Нафтогаз и задержки трубы из Румынии

Молдова ускоряет переговоры с Украиной о перспективе получения газа из украинской транспортной системы, чтобы избежать возможных перебоев с поставками зимой, если Россия и Украина не достигнут нового соглашения о транзите газа до 31 декабря 2019 года, пишет Interfax Global Energy Services.

В настоящее время Молдова получает почти 3 млрд кубометров газа в год (почти 99% своего потребления) из России по трансбалканскому коридору, который идет через Украину.

Планировалось, что снизить зависимость от российского газа Молдова сможет с помощью интерконнектора Румыния-Молдова мощностью 1,5 млрд кубометров газа в год, который должен был быть построен к декабрю текущего года, но его строительство задерживается минимум до середины 2020 года.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента на прошлой неделе премьер-министр Молдовы Майя Санду подтвердила, что страна рассматривает возможность получения газа из Украины. Так, соответствующие операторы газотранспортных систем стран - "Укртрансгаз" и "Молдавтрансгаз" - ведут переговоры по соглашению, которое будет охватывать зиму 2019/2020 годов и продлится до тех пор, пока не будет готов интерконнектор Румыния-Молдова.

В июне "Укртрансгаз" предложил поставлять газ в Молдову из украинской транспортной системы. Генеральный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев также заявил на прошлой неделе, что "Нафтогаз" ведет переговоры с Молдовой о том, чтобы последняя арендовала мощности в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).

В последние месяцы Украина увеличила мощность своих подземных хранилищ, которые состоят из 11 подземных хранилищ общей емкостью 31 млрд куб. В марте этого года "Укртрансгаз" объявил о намерении продать 12 млрд кубометров газа из ПХГ на рынки Центральной и Восточной Европы в случае прекращения поставок газа из России.

"Украина пытается стать центром хранения газа для (восточноевропейского) региона, и Молдова может стать пилотным проектом", - сказал Interfax Global Energy Services Денис Ценуса, ассоциированный эксперт по энергетической безопасности в молдовском аналитическом центре Expert-Grup .

Запасы газа, хранящиеся в Украине, могут легко обеспечить небольшой рынок, такой как Молдова, который потребляет 1,5 млрд кубометров в год. Однако эта цифра не учитывает отколовшуюся территорию Приднестровья, которую российская монополия "Газпром" поставляет около 2 млрд куб. в / год, а счет оплачивает центральное правительство Молдовы.

В прошлом году министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич заявлял, что новый контракт с "Газпромом" не будет обсуждаться до завершения строительства интерконнектора Румыния-Молдова, что позволило бы Кишиневу торговаться о более низкой цене поставок газа. Однако задержка с присоединением вынудила Молдову изменить свою позицию.

Ввиду зависимости Молдовы от поставок российского газа страна зависит от исхода трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии. Молдова также является транзитной страной для российского газа, который идет дальше в Европу. Страна может потенциально потерять $50-60 млн в год доходов, полученных от транзита газа по трансбалканскому коридору.

Киев и Кишинев надеются, что поставки газа могут пойти по реверсу трансбалканского коридора в точке соединения Isaccea 1 между Молдовой и Румынией. Этот проект, определенный Евросоюзом как проект общего интереса, предполагает поставку реверсом 1,5 млрд кубометров румынского газа в Молдову и Украину с начала 2020 года.

Однако участок Negru Voda-Isaccea - сегмент трансбалканского газопровода, который идет от румыно-болгарской границы до румыно-молдовской границы, еще не работает полностью в соответствии с европейскими правилами по доступу третьих сторон.

Хотя срок контракта румынской ТSO Transgaz с "Газпромом" на поставки через этот участок истек в 2016 году, "Газпром" де-факто остается единственным поставщиком.

В 2018 году "Газпром" поставил в Румынию 1,32 млрд кубометров газа, в Молдову - 2,9 млрд куб. м газа.