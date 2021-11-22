Хозсуд Киева разрешил украинской "дочке" Сбербанка отсрочить переименование до августа 2022 года

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил ходатайство украинской "дочки" Сбербанка России на свое же решение от 18 апреля 2017 года по делу №910/570/16, и разрешил отсрочить переименование банка до 11 августа 2022 года.

Как указано в решении суда, ответчику (банку) необходимо принять ряд мер по информированию клиентов, контрагентов, партнеров об изменении наименования банка в целом по всем направлениям деятельности, изготовить и заменить информационные табло, рекламную продукцию, внести изменения в заключенные договора, интернет-ресурсы и сервисы, используемые в работе банка, изъять и обменять платежные инструменты и документы, которые находятся в распоряжении клиентов и т.д.

Суд также принял к сведению, что по состоянию на 1 августа 2021 у банка на территории Украины функционировало 89 отделений, 67 банкоматов, 3941 POS-терминалов, клиентами являлись более 317 тыс. физлиц и почти 35 тыс. юрлиц, также им эмитировано более 179 тыс. платежных карт, которые находятся у держателей.

Предоставление отсрочки будет способствовать надлежащему выполнению заявителем своих обязательств, возможности запланировать и осуществить соответствующие меры, а, следовательно, должным образом выполнить решение суда по сути, указывается в документе.

Как сообщалось, Сбербанк России постановил изменить название дочернего АО "Сбербанк" (Киев) на АО "МР Банк" (АО "Международный резервный банк"), о чем свидетельствует решение Сбербанка России от 27 сентября, обнародованное на его сайте. Согласно ему, акционер также уполномочил правление банка самостоятельно принимать решения относительно порядка и условий использования новых знаков для товаров и услуг (ТМ).

Ранее со ссылкой на материалы Украинского патентного ведомства, сообщалось, что Сбербанк еще в 2018-2019 годах подал в "Укрпатент" заявки на регистрацию названий "Международный резервный банк" (МРБ) на украинском, русском и английском языках, а также на связанные с этим торговые знаки.

Верховный суд Украины в августе 2021 года поддержал позицию государственного Ощадбанка (Киев) и запретил украинской "дочке" крупнейшего российского банка использовать торговую марку "Сбербанк" в Украине.

В начале ноября этого года председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что банк ищет вариант продажи украинской "дочки". В середине сентября Греф сообщил, что Сбербанк рассматривает разные варианты развития событий в отношении украинского дочернего банка, не исключает принятия решения по нему до начала 2022 года.

Сбербанк России в третьем квартале 2021 года классифицировал активы дочернего банка в Украине как заблокированные из-за законодательных ограничений, не позволяющих полноценно распоряжаться ими. В результате материнский банк создал резервы под эти активы на 33,3 млрд рублей.

Сбербанк (ранее – дочерний банк Сбербанка России, до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2021 года Сбербанк по размеру общих активов занимал 10-е место (61,88 млрд грн) среди 72 действовавших в Украине банков.