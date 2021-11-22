Экономика

10:57 22.11.2021

Westinghouse и "Энергоатом" подписали два соглашения о начале реализации проектов по строительству двух энергоблоков на ХАЭС

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Westinghouse и "Энергоатом" подписали два соглашения о начале реализации проектов по строительству двух энергоблоков на ХАЭС

Компания Westinghouse (США) и НАЭК "Энергоатом" подписали два соглашения о сотрудничестве, предусматривающие начало реализации проектов по строительству двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000.

Подписание документов состоялось в ходе международной конференции "Атомные возможности для развития страны" в понедельник в Киеве.

Как передает корреспондент "Энергореформы", одно из соглашений предусматривает закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, другое - закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.

Теги: #хаэс #соглашения #westinghouse #энергоатом
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