Экономика

13:34 19.11.2021

Дорожники завершили капремонт 24 км трассы М-14 в Бердянском районе Запорожской области

2 мин читать

В Запорожской области завершился капитальный ремонт двух участков трассы М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск общей протяженностью 24,1 км, расположенных в Бердянском районе. 

Как отмечается в сообщении на Facebook-странице Службы автодорог в Запорожской области, работы по восстановлению трассы, являющейся частью международного маршрута Е-58, велись в круглосуточном режиме.

 Участки, расположенные на 580+000 – км 592 и км 592+000 – км 604+086 трассы, были отремонтированы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство".

Возможно, это изображение (дорога, небо, дерево и текст)

"В настоящее время все работы по устройству асфальтобетонного покрытия по основному проезду завершены. Кроме того, завершен ремонт двух малых искусственных сооружений и водопропускных труб", - отмечается в сообщении.

В настоящее время подрядная компания устанавливает новые дорожные знаки и обустраивает остановки общественного транспорта. Параллельно продолжаются работы по укреплению обочины и нанесению дорожной разметки.

В облавтодоре напомнили, что в этом году планируется отремонтировать трассу М-14 в Запорожской области по всей протяженности – 194,1 км.  

"В результате капитального ремонта будут улучшены транспортно-эксплуатационные показатели дороги в соответствии с современными нагрузками, что улучшит условия движения дорожных транспортных средств, снизит себестоимость перевозок грузов и пассажиров и время пребывания их в пути, также будут повышены безопасность и удобство движения", - отметили в автодоре.

Возможно, это изображение (дорога, небо, дерево и текст)

Как сообщалось, одной из задач программы "Большое Строительство" - к концу 2024 года комплексно восстановить 24 тыс. км автодорог.

 

 

Теги: #большое_строительство #запорожская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:59 18.11.2021
Завершилась реконструкция терапевтического отделения городской больницы в Славянске

Завершилась реконструкция терапевтического отделения городской больницы в Славянске

18:24 17.11.2021
Под Одессой в 2022 году начнут строить новую транспортную развязку на пересечении трасс М-15, М-16 и М-28

Под Одессой в 2022 году начнут строить новую транспортную развязку на пересечении трасс М-15, М-16 и М-28

13:24 16.11.2021
Onur Group Ukraine завершил строительство двух мостов через реку в Полтавской обл. на трассе Киев-Харьков

Onur Group Ukraine завершил строительство двух мостов через реку в Полтавской обл. на трассе Киев-Харьков

12:04 16.11.2021
"Альтком" отремонтирует в Киевской области 31 км трассы Р-17 в направлении Винницкой области

"Альтком" отремонтирует в Киевской области 31 км трассы Р-17 в направлении Винницкой области

14:21 11.11.2021
Дорожники завершили ремонт еще одного участка трассы Н-01 Киев-Знаменка в Черкасской области

Дорожники завершили ремонт еще одного участка трассы Н-01 Киев-Знаменка в Черкасской области

15:20 10.11.2021
Завершился ремонт участка дороги от КПП "Устилуг–Зосин" до Владимира-Волынского – "Укравтодор"

Завершился ремонт участка дороги от КПП "Устилуг–Зосин" до Владимира-Волынского – "Укравтодор"

13:31 09.11.2021
В Одесской области появится новая дорога в обход Молдовы

В Одесской области появится новая дорога в обход Молдовы

12:04 09.11.2021
Украина и Польша планируют запустить сверхскоростные поезда между Варшавой и Киевом

Украина и Польша планируют запустить сверхскоростные поезда между Варшавой и Киевом

12:12 08.11.2021
"Укравтодор" завершил капремонт 40 км трассы Н-08 в Черкасской области

"Укравтодор" завершил капремонт 40 км трассы Н-08 в Черкасской области

15:58 04.11.2021
Стартовало строительство Северной объездной дороги Днепра - ОГА

Стартовало строительство Северной объездной дороги Днепра - ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021г с 4,5% до 2,3%

Приятие ВР трех секторальных финансовых законов позволит построить в Украине мощный конкурентный финансовый сектор - Рожкова

МВФ подтвердил намерение совета директоров рассмотреть 2-й транш stand-by для Украины 22 ноября

Украина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить свои хранилища для стратегического резерва – разговор Зеленского и фон дер Ляйен

НБУ с 1 декабря повысил лимиты валютной позиции банков в 1,5 раза

ПОСЛЕДНЕЕ

Бизнес приветствует снятие с рассмотрения  "ресурсного" законопроекта 5600

J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021г с 4,5% до 2,3%

НБУ начал трехмесячную информационную кампанию по поддержке безналичных расчетов

"Дженерал Коммерс" подтверждает планы покупки "Большевика" несмотря на задержку в АМКУ

Приятие ВР трех секторальных финансовых законов позволит построить в Украине мощный конкурентный финансовый сектор - Рожкова

Президент внес в Раду законопроект о представлении информации о бенефициарах через "Дию"

Увеличение Нацбанком с 1 декабря лимитов валютной позиции в 1,5 раза повысит ликвидность рынка – банкиры

Минфин надеется на средства МВФ и Всемирного банка до конца года

Тунис готов к началу переговоров о ЗСТ с Украиной с 2022 года

МХП занялся производством говядины в рамках трансформации в кулинарную компанию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА