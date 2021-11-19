Дорожники завершили капремонт 24 км трассы М-14 в Бердянском районе Запорожской области

В Запорожской области завершился капитальный ремонт двух участков трассы М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск общей протяженностью 24,1 км, расположенных в Бердянском районе.

Как отмечается в сообщении на Facebook-странице Службы автодорог в Запорожской области, работы по восстановлению трассы, являющейся частью международного маршрута Е-58, велись в круглосуточном режиме.

Участки, расположенные на 580+000 – км 592 и км 592+000 – км 604+086 трассы, были отремонтированы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство".

"В настоящее время все работы по устройству асфальтобетонного покрытия по основному проезду завершены. Кроме того, завершен ремонт двух малых искусственных сооружений и водопропускных труб", - отмечается в сообщении.

В настоящее время подрядная компания устанавливает новые дорожные знаки и обустраивает остановки общественного транспорта. Параллельно продолжаются работы по укреплению обочины и нанесению дорожной разметки.

В облавтодоре напомнили, что в этом году планируется отремонтировать трассу М-14 в Запорожской области по всей протяженности – 194,1 км.

"В результате капитального ремонта будут улучшены транспортно-эксплуатационные показатели дороги в соответствии с современными нагрузками, что улучшит условия движения дорожных транспортных средств, снизит себестоимость перевозок грузов и пассажиров и время пребывания их в пути, также будут повышены безопасность и удобство движения", - отметили в автодоре.

Как сообщалось, одной из задач программы "Большое Строительство" - к концу 2024 года комплексно восстановить 24 тыс. км автодорог.