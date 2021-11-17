Экономика

13:06 17.11.2021

Перед повышением тарифов на проезд в Киеве необходимо получить вывод ГРС

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Перед повышением тарифов на проезд в Киеве необходимо получить вывод ГРС

Перед принятием решения киевскими властями о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте необходимо получить вывод Государственной регуляторной службы (ГРС), сообщил ее глава Алексей Кучер.

"Если ГРС сделает вывод, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы – решение не может быть принято", - написал Кучер в Facebook.

По его словам, в случае нарушения регуляторного законодательства, такое решение о повышении тарифов может быть отменено в судебном порядке.

Как сообщалось, с 1 января 2022 года в Киеве повышается стоимость проезда в общественном транспорте, для владельцев "карты киевлянина" после повышения тарифов на проезд стоимость поездки составит 12 грн, а для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

Теги: #киев #грс #подорожание #тарифы #транспорт
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