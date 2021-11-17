"Укрзализныця" планирует провести ревизию своей стратегии

АО "Укрзализныця" (УЗ) в ближайшие месяцы намерено пересмотреть свою стратегию, сообщил глава компании Александр Камышин.

"Мы планируем на протяжении ближайших месяцев провести ревизию стратегии "Укрзализныци". Присоединившись к программе "Большое строительство", нам нужно пересмотреть свою стратегию и утвердить обновленную", - сказал он в ходе форума Mintrans в Киеве в среду.

Камышин, в частности, отметил, что ревизия будет включать пересмотр программы строительства. "В первые 20 лет независимости УЗ электрифицировала в среднем 107 км в год. В последние восемь лет - в среднем 3 км в год. Мы должны возвращать строительство на "Укрзализныцю". Мы уже завершили электрификацию 7 км Черноморская - Береговая. К концу года запустим еще 50 км, а это в два раза больше, чем было сделано за восемь лет", - подчеркнул глава компании.

"Поэтому УЗ должна пересмотреть свою программу строительства, электрификации, обновления вагонного, локомотивного парка", - подытожил он.

Как сообщалось, в июне 2019 года Кабинет министров Украины утвердил стратегию АО "Укрзализныця" на 2019-2023 гг.