Экономика

20:18 16.11.2021

Еврокомиссар по энергетике обсудила с украинским коллегой ситуацию с сертификацией "Северного потока 2"

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Еврокомиссар по энергетике обсудила с украинским коллегой ситуацию с сертификацией "Северного потока 2"

Член Европейской комиссии, ответственная за энергетику, Кадри Симсон во вторник обсудила с украинским коллегой Германом Галущенко ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока 2".

"Провели очень важную встречу с министром энергетики Украины Германом Галущенко. (...) Обсудили недавние события в связи с сертификацией "Северного потока 2" и наше сотрудничество", - написала Симсон в своем твиттере.

Она вновь подчеркнула, что государства-члены ЕС продолжают поддерживать Украину в сфере энергетической безопасности как в рамках их стратегического энергетического партнерства, так и за его пределами.

Ранее во вторник в пресс-службе Nord Stream 2 AG сообщили, что Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

"Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", - прокомментировали шаг в Nord Stream 2 AG.

Bundesnetzagentur пришел к выводу, "что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 в качестве независимого оператора передачи можно только, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии".

Регулятор сообщил, что швейцарская Nord Stream 2 AG "решила не преобразовывать свою существующую юридическую форму, а вместо этого основать дочернюю компанию в Германии исключительно для управления немецкой частью трубопровода - это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода". Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора передачи.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в июне, второй - в сентябре. Первая нитка газопровода уже полностью заполнена газом и готова к работе.

Теги: #сертификация #ес #украина #газопровод
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