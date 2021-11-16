Доля "теневого" рынка ТИЭН с начала года выросла в 5 раз из-за роста акцизов – профильная ассоциация

Доля нелегального рынка табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) с начала года увеличилась в пять раз - до 2% общего объема рынка.

Как сообщается на сайте ассоциации "Укртютюн", рост произошел преимущественно за счет контрабанды.

Согласно оценкам экспертов табачной отрасли, которые они высказали агентству "Интерфакс-Украина", объем рынка ТИЭН в Украине в текущем году составляет, ориентировочно, в 6,3 млрд шт. Соответственно, объем нелегальных ТИЭН в 2021 году можно оценить, примерно, в 126 млн.

По оценкам "Укртютюна", причиной роста этих показателей является проводимая государством жесткая налоговой политика, выражающаяся в резком повышении акцизного налога на ТИЭН на 320% с января 2021 года, а также отсутствии эффективных механизмов контроля над оборотом "теневой" продукции.

"Государство должно принять меры по преодолению такого негативного для экономики явления, в первую очередь, пересмотреть план ежегодного роста акциза, а также ввести эффективный контроль именно за нелегальными производителями и импортерами", - приводит ассоциация данные своего гендиректора Натальи Фесюн.

Она также подчеркнула, что без реализации указанных мер государство потеряет запланированные доходы от акциза на ТИЭН, как это происходит с классическими сигаретами.

По данным ассоциации, доля нелегальной продукции на украинском рынке жидкостей для электронных сигарет составляет 80%, поскольку отсутствие эффективных механизмов контроля над их оборотом приводит к тому, что нелегальный товар попадает в Украину в международных почтовых отправлениях и ручной клади с сокрытием от налогообложения.

Как сообщалось, доля нелегальных сигарет на рынке Украины за последние пять лет увеличилась в 18 раз – с 1% в 2016 году до 18,1% в августе 2021 года и достигла исторического максимума.

Для сокращения темпов роста нелегального рынка табачных изделий крупнейшие их производители в ноябре 2021 года предложили увеличить срок достижения в Украине европейского уровня акциза в EUR90 за 1000 сигарет на пять лет – с 2025 до 2030 года, при том, что сейчас он составляет EUR48,4 за 1000 сигарет.

Как сообщалось, с января 2021 года состоялось повышение ставки налога на ТИЭН на 320% в соответствии с законом №466-IX об усовершенствовании администрирования налогов. Бизнес назвал такое радикальное повышение налога тревожным сигналом, который свидетельствует об отклонении от взвешенной и предсказуемой налоговой политики.