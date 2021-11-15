Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" и ОГТСУ к участию в сертификации "СевПотока-2"

НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" примут участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2", сообщили глава правления НАК Юрий Витренко и глава оператора Сергей Макогон в Facebook в понедельник.

"Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", - отметил Витренко.

По его словам, участие НАК в процедуре сертификации также даст возможность услышать аргументы NSAG, что означает большую прозрачность процесса.

Витренко напомнил, что "Нафтогаз" является участником европейского газового рынка, покупая на нем значительные объемы газа, поэтому заинтересованы в том, чтобы этот рынок был конкурентным.

"Доминирующее положение Газпрома при запуске СП2 вопреки требованиям европейского законодательства несет угрозу для конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран. Регулятор должен учесть это влияние", - подчеркнул глава НАК.

Глава "Нафтогаза" отметил, что европейское энергетическое законодательство требует, чтобы оператор СП2 был полностью отделен и независим от Газпрома, и чтобы третьи стороны имели доступ к этому газопроводу не только на его последних километрах, а по всей длине, начиная от стартовой точки в РФ.

При этом такие требования по доступу должны быть применены ко всем газопроводам, по которым в Европу поступает российский газ включая ГТС Украины. "То есть европейские компании должны получать газ на восточной границе Украины и самостоятельно решать как его транспортировать и хранить", - пояснил Витренко.

"Мы надеемся, что наши аргументы в этом процессе будут услышаны и учтены", - резюмировал он.

В свою очередь Макогон добавил, что немецкий регулятор признал за "Оператором ГТС Украины" особое понимание последствий в сложившейся ситуации использования разных транзитных маршрутов из РФ.

"Наша компания выступает решительно против любого проекта, угрожающего национальной безопасности нашей страны, стремящегося обойти законы ЕС, или ослабляющего энергетическую безопасность Европы. Мы должны вмешаться в этот процесс, высказать серьезные возражения и привести правовые аргументы", – отметил глава ОГТСУ.

Как сообщалось, немецкий регулятор BNetzA, начиная с 8 сентября имеет четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream-2 AG на сертификацию компании как независимого оператора СП2. Далее BNetzA передаст отчет Европейской комиссии, которая имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится.

"Нафтогаз" 15 октября подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2", до этого польская газовая госкомпания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации BNetzA.

"Оператор ГТС Украины" 20 октября также подал заявку BNetzA на участие в процессе сертификации оператора "СП2" Nord Stream-2 AG.

"Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. В октябре 2021 года "Газпром" сообщил о завершении его достройки и намерении запустить в действие до конца текущего года.