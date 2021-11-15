Экономика

09:47 15.11.2021

Главой "ГарПока" назначен экс-замглавы Минэнергоугля Улида

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Главой "ГарПока" назначен экс-замглавы Минэнергоугля Улида

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" экс-заместителя министра энергетики и угольной промышленности Вадима Улиду.

Решение о его назначении и.о. с 15 ноября закреплено распоряжением №1437-р от 13 ноября 2021 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Улида был замглавы Минэнергоугля с середины марта 2014-го по конец ноября 2014 года. Он был уволен с должности за согласование заявок компаний "ДТЭК" и "Энергомережа" на импорт электроэнергии из России, что в КМУ посчитали превышением полномочий. Этим компаниям разрешен импорт электроэнергии из Единой энергетической системы России до 1,5 тыс. МВт каждой.

Улида в течение своей карьеры также работал замдиректора департамента внешнеэкономических связей и международного сотрудничества Минтопэнерго, заместителем директора по финансовым вопросам госпредприятия "Энергорынок", советником генерального директора "Донбассэнерго".

Как сообщалось, возглавлявший до последнего времени "ГарПок" Константин Петриковец вечером 13 ноября заявил об своем увольнении КМУ за отказ направить не по назначению 19,3 млрд грн полученных от "Укрэнерго" средств от "зеленых" еврооблигаций, которые были привлечені НЭК для погашения задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии.

"Так требует закон и никакие попытки политического давления, телефонные звонки и угрозы не заставят госпредприятие отступить от норм закона и использовать эти средства как придумается политикам", - сказал Петриковец.

В то же время Кабмин и Минэнерго назвали причиной увольнения Петриковца непрофессионализм и возможное нанесение убытков государству при продаже электроэнергии на рынке.

Ранее крупнейшие профильные ВИЭ-ассоциации в обнародованном на их информресурсах письме к премьер-министру и руководителям всех задействованных в процессе выпуска облигаций сторон, выразили надежду на достижение государством цели их выпуска, а именно полное погашение долгов за зеленую электроэнергию, созданных за 2020-2021 гг.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал $75 млн в "зеленые" облигации "Укрэнерго".

"Участие ЕБРР в сделке было обусловлено двумя ключевыми элементами. Первое – это четкое обязательство правительства обеспечить направление поступлений в полном объеме на погашение задолженности перед производителями возобновляемой энергии. Второе – обязательство регулятора отрасли по установлению тарифа "Укрэнерго" на уровне возмещения затрат, включая полную компенсацию производителям возобновляемой энергии в будущем", - пояснил банк.

Теги: #улида #гарпок
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