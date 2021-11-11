Экономика

12:40 11.11.2021

Нардеп предлагает предоставить БЭБ бывшее помещение следственного управления финрасследований ГФС

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Народный депутат из фракции "Слуга народа" Алексей Леонов предлагает предоставить Бюро экономической безопасности (БЭБ) бывшее помещение следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы (ГФС) на ул.Шолуденко, 31 (Киев).

Как сообщил он в Facebook, соответствующее предложение Леонов направил в качестве депутатского обращения премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о создании БЭБ в январе 2021 года, президент Владимир Зеленский подписал его в марте. Запуск Бюро экономической безопасности перенесли с сентября на 25 ноября. На следующий день после этого Государственная фискальная служба должна прекратить свое существование.

Теги: #предложение #бэб #помещение
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