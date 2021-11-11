Экономика

09:44 11.11.2021

Мининфраструктуры намерено передать в концессию МТП "Херсон" до 2022 года

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Мининфраструктуры намерено передать в концессию МТП "Херсон" до 2022 года

Министерство инфраструктуры Украины планирует завершить процесс передачи концессионеру имущественного комплекса морского торгового порта "Херсон" к концу текущего года.

Как сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, несмотря на смену состава соучредителей юридического лица-концессионера (выбыл один из трех партнеров), финальное подписание актов, приема-передачи, как и планировалось, состоится до конца декабря.

"Концессия морского порта "Херсон" - пилотный проект. В переходный период проявилось несовершенство концессионного законодательства. Сейчас, чтобы концессия состоялась, проблемные моменты решаются совместно с другими органами власти путем принятия подзаконных актов. Также были определенные задержки с оформлением земли, но это относится к компетенции местных громад", - сказал он.

По словам Васькова, параллельно финализации концессионного процесса Мининфраструктуры готовит предложения по оптимизации концессионного законодательства. Это позволит избежать аналогичных ситуаций с затянувшимся процессом передачи объектов концессионерам в будущем.

"На прошлой неделе мы получили решение правительства, которое разрешит проблему переоформления разрешений на добычу песка, а это - ключевой вопрос для Херсонского порта. По еще одному проекту - концессии порта "Ольвия" - подписание финальных документов состоится 1-2 декабря ", - отметил Васьков.

Как сообщалось, ранее соинвестор победившей в конкурсе на реализацию проекта концессии госимущества в ГП "Херсонский морской торговый порт" компании "Рисоил-Херсон" Джемал Инаишвили вышел из проекта. По его словам, основной причиной такого решения было затягивание процесса передачи порта концессионеру.

В августе 2021 года совладелец группы компаний Risoil S.A. Шота Хаджишвили также сообщил о выходе из проекта концессии государственного имущества в морпорту "Херсон".

Мининфраструктуры и ООО "Рисоил-Херсон" подписали договор о сдаче в концессию Херсонского морского торгового порта в июне 2020 года. Тогда сообщалось, что компания-концессионер "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме того, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.

ООО "Рисоил-Херсон" - консорциум ООО "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и Risoil S.A. (Швейцария).

Теги: #морпорт #херсон #мининфраструктуры
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