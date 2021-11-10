Производители тепла рассчитались с "Нафтогазом" за купленный в июне-сентябре газ на 98%

Производители тепловой энергии рассчитались с ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" за приобретенный в июне-сентябре 2021 года газ на 98%, объем платежей составил 3,8 млрд грн.

"Такой уровень расчетов подтверждает, что предложенные "Нафтогаз Трейдингом" условия трехлетних договоров сбалансированы и выгодны для клиентов", - отмечает НАК "Нафтогаз" в пресс-релизе.

По его данным, в части регионов крупнейшими потребителями газа в сентябре стали Киев, Харьковская и Львовская области: на них пришлось 84% от общего объема оплаты. Меньше всего потребляли газ в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Согласно данным пресс-службы, по состоянию на 8 ноября "Нафтогаз Трейдинг" заключил соглашения со 1047 производителями тепла, еще 34 предприятия оформляют договорные отношения.

Как сообщалось, с 20 мая 2021 года прекратил действовать режим специальных обязательств (ПСО), теперь производители тепла могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

"Нафтогаз Трейдинг" предложил предприятиям ТКЭ и ОСМД заключить трехлетние соглашения на поставку газа по долгосрочной рыночной цене. На первый год – с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года – цена составляет 7,42 грн/куб. м (с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

Дополнительные объемы газа отпускаются для производителей тепла по спотовой цене. В ноябре 2021 года она составляет 36 тыс. 424,91 грн/тыс. куб. м (с НДС, без транспортировки).

Согласно трехлетнему договору поставки газа, действующему до июня 2024 года, для оплаты потребленного в текущем месяце газа предприятия ТКЭ имеют 45 суток после месяца поставки.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.