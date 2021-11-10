Экономика

09:18 10.11.2021

"Газпром" заказал на среду максимальный объем украинского транзита, через Польшу - в рамках ноябрьской брони

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"Газпром" заказал на среду максимальный объем украинского транзита, через Польшу - в рамках ноябрьской брони

 "Газпром" повысил заявку на транзит через Украину на среду до потолка долгосрочного бронирования - 109,3 млн куб. м, следует из данных "Оператора газотранспортной системы Украины". На вторник бронирование было 100,2 млн куб. м, в понедельник было фактически прокачано 88,6 млн куб. м.

Заявка на использование мощностей газопровода "Ямал-Европа" (идет через Беларусь и Польшу в Германию) находится на уровне 31 млн куб. м - это месячная бронь польского участка магистрали (после 23 млн куб. м во вторник), следует из данных германского газотранспортного оператора Gascade.

С начала ноября "Газпром" наращивает физический поток газа в Европу, но до настоящего времени не выбирал ранее зарезервированные мощности украинского и польского направлений. Во вторник концерн объявил, что утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, определив объемы и маршруты транспортировки.

Суммарно прокачка по украинскому и польскому направлениям во вторник по отношению к понедельнику выросла примерно на 17 млн куб. м, в среду должна вырасти еще на 18 млн куб. м.

В октябре "Газпром" в среднем поставлял на экспорт в дальнее зарубежье 420 млн куб. м газа (в данном случае речь идет о товарных, а не физических поставках).

Теги: #газ #газпром #транзит
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