ДТЭК законтрактовал 600 тыс. тонн угля на I кв.-2022, имеет дефицит антрацита для Луганской ТЭС

ДТЭК законтрактовал 600 тыс. тонн угля на первый квартал 2022 года, но имеет дефицит антрацита для Луганской ТЭС, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко на пресс-конференции в Киев во вторник.

"В целом в 2021 году мы импортировали 2,5 млн тонн угля. В первом квартале следующего года 600 тыс. тонн угля у нас уже законтрактовано: поставки из Польши и поставки морем. У нас проблема с поставками антрацита", - сказал он.

В то же время Тимченко выразил надежду, что на государственном уровне удастся разблокировать вопрос импорта антрацита из РФ.