Экономика

16:29 09.11.2021

ДТЭК законтрактовал 600 тыс. тонн угля на I кв.-2022, имеет дефицит антрацита для Луганской ТЭС

1 мин читать
ДТЭК законтрактовал 600 тыс. тонн угля на I кв.-2022, имеет дефицит антрацита для Луганской ТЭС

ДТЭК законтрактовал 600 тыс. тонн угля на первый квартал 2022 года, но имеет дефицит антрацита для Луганской ТЭС, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко на пресс-конференции в Киев во вторник.

"В целом в 2021 году мы импортировали 2,5 млн тонн угля. В первом квартале следующего года 600 тыс. тонн угля у нас уже законтрактовано: поставки из Польши и поставки морем. У нас проблема с поставками антрацита", - сказал он.

В то же время Тимченко выразил надежду, что на государственном уровне удастся разблокировать вопрос импорта антрацита из РФ.

Теги: #уголь #тимченко #дтэк #луганская_тэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:09 09.11.2021
ДТЭК заинтересовался малыми модульными реакторами на площадях своих ТЭС – глава компании

ДТЭК заинтересовался малыми модульными реакторами на площадях своих ТЭС – глава компании

16:13 08.11.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" испытывает сложности с обеспечением коксующимися углями, начал закупки в Чехии

"ArcelorMittal Кривой Рог" испытывает сложности с обеспечением коксующимися углями, начал закупки в Чехии

12:57 05.11.2021
"Центрэнерго" готово вложить 450 млн грн в четыре угольные лавы – глава набсовета

"Центрэнерго" готово вложить 450 млн грн в четыре угольные лавы – глава набсовета

11:58 05.11.2021
Украинская генерация заключила контракты на поставки угля в Польше, США, ЮАР – глава Минэнерго

Украинская генерация заключила контракты на поставки угля в Польше, США, ЮАР – глава Минэнерго

09:33 05.11.2021
Россия не блокировала поставки угля Украине, ограничения связаны с загруженностью инфраструктуры, заявили в Казахстане

Россия не блокировала поставки угля Украине, ограничения связаны с загруженностью инфраструктуры, заявили в Казахстане

16:43 04.11.2021
РФ остановила транзит угля из Казахстана в Украину

РФ остановила транзит угля из Казахстана в Украину

11:57 04.11.2021
Госэнергонадзор выясняет причины аварийной остановки энергоблоков ДТЭК

Госэнергонадзор выясняет причины аварийной остановки энергоблоков ДТЭК

23:51 02.11.2021
"ДТЭК Энерго" требует от "Укрэнерго" опровержения обвинений в срыве балансирования энергосистемы

"ДТЭК Энерго" требует от "Укрэнерго" опровержения обвинений в срыве балансирования энергосистемы

18:53 02.11.2021
"Центрэнерго" будет работать на газе в случае необходимости и рассчитывает на ресурс "Нафтогаза" – глава набсовета

"Центрэнерго" будет работать на газе в случае необходимости и рассчитывает на ресурс "Нафтогаза" – глава набсовета

11:13 02.11.2021
В Украину идет 5 судов примерно с 280 тыс. тонн угля – источник

В Украину идет 5 судов примерно с 280 тыс. тонн угля – источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" хочет остаться собственником "Укрнафты" без Коломойского, а не наоборот

"Укрзализныця" передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn с 2022 г. – министр инфраструктуры

Беларусь предупредила украинских контрагентов о неготовности поставлять э/э в ноябре по рамочным контрактам

"Нафтогаз" попросил Германию привлечь его к сертификации "Северного потока 2", регулятор ФРГ еще не решил

Минрегион: подключение к теплоснабжению жилого сектора в Украине составляет почти 93%, а объектов социальной сферы - 85%

ПОСЛЕДНЕЕ

Курсы биткойна и эфира достигли очередных рекордных максимумов

Решение аппеляционной палаты ВАКС по делу "Роттердам+" может стать последним – прокурор Демкив

"Нафтогаз" хочет остаться собственником "Укрнафты" без Коломойского, а не наоборот

"Нова Пошта" собирает заявки на установку почтоматов в подьездах домов

Контракт с Alstom на поставку УЗ локомотивов будет подписан до конца года - Кубраков

"Укрзализныця" передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn с 2022 г. – министр инфраструктуры

Дефицит госбюджета Украины по итогам 2021г может составить 170 млрд грн вместо запланированных 220 млрд грн - КШЭ

Заявка на транзит газа через Украину в Словакию выросла до 83 млн куб. м с 75 млн куб. м за последние дни

ГП "Агрокомбинат Пуща Водица" и Stolitsa Group смогли договориться о новых условиях совместных проектов

Беларусь предупредила украинских контрагентов о неготовности поставлять э/э в ноябре по рамочным контрактам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА