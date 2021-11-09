Экономика

13:24 09.11.2021

"Нафтогаз" хочет остаться собственником "Укрнафты" без Коломойского, а не наоборот

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"Нафтогаз" хочет остаться собственником "Укрнафты" без Коломойского, а не наоборот

НАК "Нафтогаз Украины" в рамках раздела активов ПАО "Укрнафта" с миноритарными акционерами хочет остаться собственником этой компании без участия в ней Игоря Коломойского и его партнеров.

"Аргументация необходимости разделения "Укрнафты" включает подготовку "Нафтогаза" к публичному размещению акций, привлечению международных партнеров, реализацию ресурсного потенциала "Укрнафты". "Нафтогаз" считает, что это будет легче делать, если "Укрнафта" не будет связана с Игорем Коломойским", - говорится в обнародованной во вторник позиции НАК.

Таким образом, озвученная НАК позиция обратна предложенному в повестке внеочередного собрания акционеров на 30 ноября 2021 года варианту. В соответствии с ним часть активов "Укрнафты" предлагается передать в уставный капитал созданного ею ООО "Укргазактив" с последующей покупкой "Нафтогаза" в ней 100%-ной доли, выкупом "Укрнафтой" у "Нафтогаза" 27 млн 114,256 тыс. своих акций (50%+1 акция) и их последующим аннулированием.

Как сообщалось, в январе 2021 года "Нафтогаз" направил наблюдательному совету "Укрнафты" уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

"Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль 4 млрд 269,26 млн грн против 4 млрд 57,859 млн грн чистого убытка в 2019-м. Чистый доход возрос на 26% (на 7 млрд 324,617 млн грн) – до 35 млрд 534,818 млн грн, валовая прибыль – на 42,3% (на 5 млрд 183,512 млн грн), до 17 млрд 440,619 млн грн.

"Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,501 млн тонн, газа – на 3% (на 35 млн куб. м) – до 1,127 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа –на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн. Доля компании в добыче нефти с газоконденсатом в Украине в 2020 году составила 62,5%, в добыче газа – 5,7%.

"Укрнафта" владеет 85 специальными разрешениями на добычу углеводородов, на ее балансе находится 1809 нефтяных и 153 газовых скважин. Компании принадлежит 537 АЗС.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.

Теги: #нафтогаз #укрнафта #коломойский
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