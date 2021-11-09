Экономика

11:40 09.11.2021

"Укрзализныця" передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn с 2022 г. – министр инфраструктуры

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"Укрзализныця" передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn с 2022 г. – министр инфраструктуры

АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2022 году передаст в управление Deutsche Bahn DB Engineering&Consulting пассажирские перевозки.

"По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года... напомню, что у Deutsche Bahn есть такой опыт в Казахстане и он довольно успешный", - сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в ходе форума "Большое строительство: новая железная дорога" в Киеве во вторник.

В настоящее время компании реализует первую фазу совместного сотрудничества - предоставление консультационных услуг.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting 24 августа 2021 года заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок.

Теги: #кубраков #укрзализныця #deutsche_bahn #управление
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