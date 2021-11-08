"ArcelorMittal Кривой Рог" испытывает сложности с обеспечением коксующимися углями, начал закупки в Чехии

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) испытывает сложности с обеспечением коксующимися углями для выпуска кокса и подготовки пылеугольного топлива для установок ПУТ, но это не сказалась на производстве чугуна и стали.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления закупок энергоресурсов АМКР Олег Айко в понедельник, предприятие начало закупки коксующихся углей в Чехии, не уточнив их объемы.

"Ситуация очень тяжелая, но в целом мы справляемся с поставками, и ситуация с углями не повлияла на производство чугуна и стали. Например, с ноября мы начали закупать уголь в Чехии, что также позволит диверсифицировать риски. Надеемся, что с ноября напряженность в логистике пойдет на спад", - пояснил Айко, которого цитирует пресс-служба компании.

Отвечая на вопрос агентства о ситуации с поставками углей из Казахстана, в том числе из-за аварии на "АрселорМиттал Темиртау", начальник управления отметил, что авария на шахтах произошла вчера.

"Пока сложно дать оценки, насколько это повлияет на поставки для "ArcelorMittal Кривой Рог", - сказал топ-менеджер.

Касаясь вопроса об обеспечении АМКР электроэнергией, каких-то ограничений по поставкам, а также ситуации со снабжением природным газом, Айко указал на значительный рост цен как на электроэнергию, так и на газ.

"Пока мы видим только ценовое влияние. Цена рынка на сутки вперед (РСВ) выросла более чем в 2 раза с июля 2021 года. Исходя из европейского индекса TTF, газ подорожал с июля примерно в 3 раза, что отразилось на цене в Украине. Конечно, данная ситуация влияет на всех потребителей энергоресурсов в Украине. Ограничений в поставках не было, и надеемся, к этому не придет. Рыночная ситуация должна мотивировать производителей и поставщиков энергоресурсов обеспечить потребителей в необходимом объеме", - отметил начальник управления закупок энергоресурсов АМКР.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в компании, АМКР за 10 мес.-2021 нарастил выпуск кокса на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,45 млн тонн, в том числе в октябре выпустил 230 тыс. тонн кокса.

Ранее сообщалось о сложностях с обеспечением углями и выпуском кокса на других предприятиях ГМК Украины. В частности, в отчете "Метинвеста" за 9 мес-2021 констатировалось, что в группе произошло определенное снижение выпуска металлопродукции из-за дефицита углей и, соответственно, кокса.

Также сообщалось о приостановке работы всех шахт Карагандинской области Казахстана после ЧП на "Абайской" "АрселорМиттал Темиртау" - МЧС страны проведет внеплановую проверку шахт Карагандинской области после выброса метана на Абайской шахте, унесшего жизни шести горняков.

Утром 7 ноября в шахте "Абайская", принадлежащей крупнейшему в Казахстане меткомбинату "АрселорМиттал Темиртау", произошел выброс метана. Всего в шахте в это время находилось 64 горняка, из них 56 человек поднялись на поверхность самостоятельно, шестеро погибли и двое пострадали.

Часть коксующихся углей поставляется из Казахстана в Украину, на АМКР.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".