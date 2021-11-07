Импорт э/э из Беларуси 8 ноября может увеличится до 400 МВт-ч, составив около 2% среднесуточного потребления

Импорт электроэнергии из Беларуси 8 ноября может увеличится до 400 МВт-ч, свидетельствуют данные на сайте ENTSO-E в воскресенье вечером.

Согласно показателям на сайте на данный момент, импорт в таком объеме указан на все часы суток, за исключением последнего. Таким образом, Украина может получить в течение суток 9200 МВт-ч беларусской электроэнергии, что соответствует ориентировочно 2% суточного потребления. По данным НЭК "Укрэнерго" среднесуточное потребление за период с 25 по 31 октября составляло 432,3 тыс. МВт-ч.

По результатам суточных аукционов по распределению межгосударственных сечений на 8 ноября, из предложенных системным оператором 885 МВт сечения мощность 475 МВт на каждый час суток выкупило ООО "ЭРУ Трейдинг", еще 400 МВт – "ТЭТ групп" и еще 10 МВт – ООО "Овис Трейд".

На 9 ноября 885 МВт мощности сечения разделили "ЭРУ Трейдинг" и "ТЭТ групп" – 485 МВт и 400 МВТ соответственно.

Импорт из Российской Федерации не осуществляется.

Как сообщалось, согласно данным на сайте ENTSO-E импорт электроэнергии из Беларуси начался 6 ноября по 5 МВт ежечасно, 7 ноября он осуществлялся по 15 МВт на протяжении четырех часов с 16:00 до 20:00.

Глава энергокомитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил в субботу, что импорт 6 ноября в объеме 5 МВт-ч ежечасно осуществляет компания "ТЭТ групп".

Вместе с тем депутат отметил, что раньше "ТЭТ групп", основанная летом текущего года и начавшая свою деятельность только в октябре, не импортировала электроэнергию.

"Тем не менее именно "ТЭТ групп" обходит и государственный "Энергоатом", и "ЭРУ Трейдинг", работающую на рынке свыше 5 лет, и получает эксклюзивный/монопольный доступ к белорусской электроэнергии", – подчеркнул глава комитета.

Ранее он прогнозировал, что "ТЭТ групп" начнет импорт с 5 ноября по 400 МВт-ч.

По итогам месячного аукциона на ноябрь, 885 МВт мощности для импорта из Беларуси выкупила НАЭК "Энергоатом", еще 15 МВт – ООО "Электро Комьюнити". Но на протяжении недели мощности сечения для импорта из Беларуси несколько раз выставлялись на суточные аукционы, возобновленные с 1 ноября с началом поставок с 3 ноября. В итоге, на 3 и 4 ноября предлагалось по 900 МВт, на 5 и 6 ноября – по 15 МВт, на 8 и 9 ноября по 885 МВт. Это дало повод участникам рынка допускать отказ "Энергоатома", как и "Электро Комьюнити" от права на сечение в эти дни.

На 7 ноября мощность сечения не распределялась на суточном аукционе.

Участники рынка предполагают, что импорт осуществлялся по результатам месячного аукциона, вместе с тем могла быть переуступка физического права на сечение.

По результатам суточных аукционов мощности для импорта из Беларуси выкупала "ТЭТ групп" Виталия Бутенко – 400 МВт на 3 ноября, 500 МВт на 4 ноября, 5 МВт – на 6 ноября, по 400 МВт – на 8 и 9 ноября.

Кроме того, победителем аукционов становилась "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого и Дейла Перри – по 10 МВт на 5 и 6 ноября, 475 МВт – на 8 ноября и 485 МВт – на 9 ноября.

10 МВт на 8 ноября выкупило ООО "Овис Трейд".

2 МВт на 3 ноября – ООО "Энергопоставщик".

При этом все первые пять дней ноября импорт из Беларуси физически не осуществлялся. Также не было указано о бронировании мощностей на сайте ENTSO-E.