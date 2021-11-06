Экономика

15:42 06.11.2021

ПУМБ рассматривает покупку Идея Банка – член набсовета Фонда Рината Ахметова

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ПУМБ рассматривает покупку Идея Банка – член набсовета Фонда Рината Ахметова

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) рассматривает возможность покупки Идея Банка (Львов), сообщила член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

"ПУМБ действительно рассматривает покупку Идея Банка наравне с другими возможными покупателями", – сказала она украинскому изданию "Forbes".

Собственный капитал Идея Банка на 1 октября 2021 года составил 1,2 млн грн, а уставный – 298,742 млн грн. За 9 месяцев 2021 года чистая прибыль банка составила 418,974 млн грн, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Идея Банк (ранее – Плюс Банк) основан в 1989 году. Единственным его акционером на 1 января 2021 года являлась финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша).

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (99,907 млрд грн), а Идея Банк 27-е (9,14 млрд грн) место среди 72 действовавших в стране банков.

Теги: #ахметов #пумб #идея_банк
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