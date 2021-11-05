За 10 месяцев пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос на 66% по сравнению с прошлым годом

Пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" (МАХ) в октябре 2021 года достиг 123 тыс. 62 человек, что на 66% превышает соответствующий показатель 2020 года.

"Если сравнить с аналогичным периодом 2020 года, когда этот показатель составлял 74 339 человек, он вырос на 66%", - сообщает пресс-служба МАХ.

Международный пассажиропоток за октябрь-2021 составил 114 698 человек (на 69% больше, чем в октябре 2020), внутренний - 8 364 человека (+32% к октябрю 2020).

В октябре 2021 года было совершено 539 вылетов, что на 34% больше показателя 2020 года.

Самыми популярными направлениями стали Анталия, Стамбул, Киев, Шарм-эль-Шейх и Ларнака.

В целом за десять месяцев 2021 года пассажиропоток увеличился также на 66% по сравнению с прошлогодним показателем - до 976 171 человека. При этом количество перевозок на внутренних рейсах (79 274 человека) по сравнению с показателем за 2020 год (77 576 человека) выросла лишь на 2%, тогда как на международных - увеличилось на 76% (с 510 088 человек до 896 897 человек). Количество вылетов за 10 месяцев этого года выросло почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 2 992 до 4 424.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.