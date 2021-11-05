Экономика

18:04 05.11.2021

Законопроект о механизме уплаты акциза с табачных изделий решает вопрос справедливого их распределения в местные бюджеты – эксперт

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Законопроект о механизме уплаты акциза с табачных изделий решает вопрос справедливого их распределения в местные бюджеты – эксперт

Принятый за основу Верховной Радой Украины 2 ноября законопроект №5719 об изменении механизма взимания 5%-го акцизного налога с розничной продажи табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет может решить вопрос справедливого зачисления этого акциза на счета тех территориальных громад, на территории которых он был собран.

Такое мнение высказал директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Александр Слобожан агентству "Интерфакс-Украина" в ходе конференции участников табачного рынка относительно роста объемов торговли нелегальными табачными изделиями в пятницу.

По его словам, законопроект №5719 вносит в Бюджетный кодекс изменения, которые переносят на производителей и импортеров табачных изделий обязанность уплаты 5%-го акцизного налога с розничных продаж этих товаров. Он тесно связан с "ресурсным" законопроектом №5600, вносящим изменения в Налоговый кодекс в вопросах администрирования этого акциза.

Слобожан уточнил, что целью обоих законопроектов является идея усовершенствования роли муниципалитетов в администрировании местных налогов и сборов.

"Налоговый кодекс говорит, сколько это будет денег, а Бюджетный - кому, как, в каких пропорциях и каким будет механизм автоматического их расчета", - пояснил он.

Помимо того, законопроект №5719 является попыткой центральных властей решить вопрос недополучения местными бюджетами соответствующего акциза из-за нелегальной торговли сигаретами, которая в мае 2021 года составила 15,9% от общего их рынка (по данным исследовательского института "Kantar Украина").

Слобожан уточнил, что ко второму чтению законопроекта АГУ выступила с инициативой усовершенствовать санкции в части казначейских расчетов, которые через две недели рассмотрит бюджетный комитет парламента.

По его данным, ко второму чтению документ будет усовершенствован в части ответственности Государственной казначейской службы за перечисление каждой территориальной громаде полагающейся ей доли акциза с табачных изделий.

По данным директора АГУ, законопроект позволяет территориально "привязать" акциз, получаемый с точек розничных продаж табачных изделий, к местам их продажи.

Как сообщалось, законопроект №5719 предлагает рассчитывать долю акциза, направляемого в местные бюджеты, как соотношение общей стоимости операций по розничной торговле табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет на соответствующей территории за последний отчетный месяц к общей стоимости таких операций в целом по Украине за аналогичный период.

Документ предлагает обязать Государственную налоговую службу (ГНС) ежемесячно рассчитывать размер доли 5%-ного налога для соответствующих бюджетов местного самоуправления исходя из данных, собранных регистраторами расчетных операций.

АГУ в июле этого года заявила на своем сайте, что не поддерживает принятие законопроекта №5719, поскольку предложенный механизм распределения налога не гарантирует увеличения доходов бюджетов местного самоуправления, усложняет и делает непрозрачной систему его администрирования.

Помимо того, предложенный механизм требует разработки подзаконных актов на уровне ГНС, Госказначейства, Кабмина по порядкам зачисления средств и отчетности. Также бюджеты местного самоуправления лишатся оперативности получения средств от акциза (ежедневно) и будут зависеть от действий ГНС, Госказначейства, Кабмина, что грозит задержками распределения продолжительностью более 3 месяцев.

АГУ в июле обратилась в комитет Рады по вопросам бюджета с просьбой учесть указанные замечания и принимать законопроект №5719 только после проведения Минфином моделирования ежемесячных поступлений в бюджеты местного самоуправления от акциза на табак.

Теги: #законопроект #акциз #табачные_изделия
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