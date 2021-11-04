В ближайшие пару лет ожидается "бум" развития торговой недвижимости в регионах Украины – мнение

"Бум" на рынке торговой недвижимости в регионах Украины можно ожидать в ближайшие пару лет, проекты реконцепции и редевелопмента устаревших объектов - уже в разработке, сообщила директор компании UTG Евгения Локтионова.

"Торговая недвижимость в регионах сейчас развивается активнее, чем в Киеве и других городах-миллионниках. Связано это с тем, что в региональных городах с населением менее миллиона вопрос о насыщаемости рынка не стоит, есть города, в которых торговых центров нет вообще. Думаю, что в ближайшие пару лет нас ожидает некий "бум", – сказала она на пресс-конференции "20 лет эволюции коммерческой и жилой недвижимости. Ретроспектива и тренды" в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Локтионовой, всплеск активности на региональном рынке торговой недвижимости ожидался еще два года назад, однако ему помешали президентские выборы и пандемия коронавируса.

По ее словам, в настоящее время идет активная разработка проектов реконцепции и редевелопмента устаревших проектов в регионах, реализация которых ожидается в течение полугода.

"В работе нашей компании на сегодня порядка семь проектов – Хмельницкий, Винница, Каменец-Подольский, два проекта в Измаиле и других городах", – рассказала эксперт.

Как сказал руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник, необходимость реконцепции и обновления устаревших объектов станет вопросом конкуренции и выживания.

"Меняются потребительское поведение, люди скорее заказывают товары онлайн, не хотят заходить в торговые галереи. Все это приведет к тому, что в устаревших, не концептуальных объектах без современных изменений и со старым ремонтом посещаемость будет стремиться к нулю. Более-менее она будет держаться в качественных, современных объектах", – пояснил он.

По словам Олейника, дополнительным стимулом развития торговой недвижимости в регионах и за пределами крупных городов является активное коттеджное строительство.

"Коронавирус вернул потребителя в сегмент коттеджной недвижимости. Коттеджные городки обычно занимают большие площади, там очень низкая плотность населения – их сложно насытить внутренней инфраструктурой. Поэтому они тяготеют к районным торговым центрам, которые обслуживают эти территории", – добавил он.

Формат районных ТЦ будет сохранять популярность на рынке в ближайшие несколько лет, считает Локтионова.

"Этот формат – самый устойчивый к проблемам коронакризиса. Районный ТЦ находится возле дома, вы не зависите от транспорта, можете выйти туда в любое время за всем необходимым. Плюс в таких ТЦ открываются пункты доставок интернет-заказов, которые можно забрать рядом с домом", – пояснила она.

Компания UTG создана в 2001 году. Специалистами компании разработано более 1300 концепций объектов недвижимости. За годы работы при участии компании сдано в аренду 4,7 млн. кв. м. коммерческих площадей в Украине.