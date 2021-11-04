РФ остановила транзит угля из Казахстана в Украину

Российская Федерация остановила транзит угля, поступающего в Украину из Казахстана, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, который следовал в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы", – написал он в своем "Телеграмм-канале" в четверг.

При этом Герус уточнил, что технически блокирование происходит на уровне Российской железной дороги, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через территорию России.

Ранее в этот день Герус сообщил, что в ноябре РФ до уровня 30% ограничила поставки сжиженного газа в Украину. Еще раньше депутат заявил о прекращении поставок энергетического угля из России в Украину.