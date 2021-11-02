Экономика

21:17 02.11.2021

"Укрэнерго" объяснило активацию аварийной помощи из Беларуси и Словакии дефицитом мощности из-за повышенной аварийности на ТЭС

2 мин читать
"Укрэнерго" объяснило активацию аварийной помощи из Беларуси и Словакии дефицитом мощности из-за повышенной аварийности на ТЭС

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" назвала причиной активации 2 ноября аварийной помощи Беларуси в энергоснабжении дефицит мощности в Объединенной энергосистеме Украины и в "Острове Бурштынской ТЭС" в связи с повышенной аварийностью на энергоблоках тепловых станций.

Согласно сообщению оператора на сайте во вторник поздно вечером, ориентировочный объем аварийной помощи из Беларуси, осуществлявшейся с 13:00 до 20:00, составляет 3,5 тыс. МВт-ч, из Словакии в "БуОС", длившейся с 10:00 до 20:00, 800 МВт-ч.

Относительно состояния блоков ТЭС, оператор отметил задержку выхода из планового ремонта блоку №8 ДТЭК "Кураховская ТЭС", который переведен в аварийный ремонт до конца суток 5 ноября, а также выведение в первой половине 2 ноября в ремонт корпуса 1А "ДТЭК Криворожская ТЭС".

"Помимо этого, утром 2 ноября выведен в аварийный ремонт энергоблок №11 "ДТЭК Бурштынская ТЭС", что сделало невозможным перефиксацию энергоблока №8 этой электростанции на работу в ОЭС, что могло бы уменьшить дефицит мощности в этой зоне", – говорится в сообщении системного оператора.

В связи с этим, а также выведением в аварийный ремонт блока №6 "ДТЭК Бурштынская ТЭС" НЭК 2 ноября активировала аварийную помощь из Словакии для компенсации дефицита мощности и выполнения согласованного сальдо перетока с ENTSO-E в "Острове Бурштынской ТЭС", отметила "Укрэнерго".

"В связи со стремительным повышением аварийности генерирующего оборудования на ТЭС компании ДТЭК "Укрэнерго" обратися в Госинспекцию энергетического надзора относительно необходимости проведения соответствующих проверок", – резюмировали в НЭК.

Наряду с аварийностью ТЭС "Укрэнерго" указала на существенное перепроизводство электроэнергии на ГЭС и снижение ВИЭ-генерации.

По состоянию на вечер вторника, в энергосистеме работают 29 блоков ТЭС ДТЭК, 6 блоков "Центрэнерго" и Славянская ТЭС "Донбассэнерго".

Как сообщалось, 2 ноября Беларусь по запросу "Укрэнерго" осуществила аварийные поставки электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины.

В пресс-службе оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" журналистам подтвердили предоставление 500 МВт аварийной помощи в Объединенную энергосистему Украины со стороны Беларуси, а также 100 МВт аварийной помощи со стороны Словакии в "Остров Бурштынской ТЭС".

Теги: #электроэнергия #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:09 02.11.2021
Беларусь поставит электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи

Беларусь поставит электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи

15:52 02.11.2021
Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – Шмыгаль

Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – Шмыгаль

13:23 02.11.2021
Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: такая возможность есть, это прерогатива энергетических компаний

Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: такая возможность есть, это прерогатива энергетических компаний

10:35 02.11.2021
Импорт э/э из Беларуси может начаться со следующей недели, из России его ожидать не стоит – экс-глава Минэнерго

Импорт э/э из Беларуси может начаться со следующей недели, из России его ожидать не стоит – экс-глава Минэнерго

03:30 01.11.2021
Байден призывает не мечтать о мгновенном переходе мира на "зеленую" энергетику

Байден призывает не мечтать о мгновенном переходе мира на "зеленую" энергетику

23:39 31.10.2021
Лидеры G20 готовы работать над энергетической безопасностью и стабильностью энергетических рынков

Лидеры G20 готовы работать над энергетической безопасностью и стабильностью энергетических рынков

11:58 30.10.2021
Импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет

Импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет

22:22 29.10.2021
Россия прекращает поставки энергоугля в Украину на фоне внутреннего спроса в осенне-зимний период

Россия прекращает поставки энергоугля в Украину на фоне внутреннего спроса в осенне-зимний период

21:15 27.10.2021
8 компаний разделили между собой все предложенные на аукционе 2200 МВт мощности для импорта электроэнергии из России

8 компаний разделили между собой все предложенные на аукционе 2200 МВт мощности для импорта электроэнергии из России

19:59 27.10.2021
Ермак обсудил с главой Администрации президента Азербайджана сотрудничество в энергетической сфере

Ермак обсудил с главой Администрации президента Азербайджана сотрудничество в энергетической сфере

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Экоинспекция Украины оштрафовала ГОК Ferrexpo на $30 млн за самозахват земли и ущерб экологии

Введение обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения потребует в первый год 22 млрд грн из бюджета - Минсоцполитики

План "Большого строительства" до 2024г – 24 тыс. км дорог и 1,4 тыс. мостов – глава Мининфраструктуры

Беларусь поставит электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи

ПОСЛЕДНЕЕ

Банки направили подавляющую часть долгосрочного рефинансирования НБУ на покупку ОВГЗ – глава совета Нацбанка

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Экоинспекция Украины оштрафовала ГОК Ferrexpo на $30 млн за самозахват земли и ущерб экологии

"Центрэнерго" будет работать на газе в случае необходимости и рассчитывает на ресурс "Нафтогаза" – глава набсовета

Курс эфира достиг нового рекорда - $4500

Введение обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения потребует в первый год 22 млрд грн из бюджета - Минсоцполитики

План "Большого строительства" до 2024г – 24 тыс. км дорог и 1,4 тыс. мостов – глава Мининфраструктуры

Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении

Кабмин рассматривает несколько направлений поддержки бизнеса в "красных зона", не связанных с прямой выплатой средств - Шмыгаль

На данный момент нет необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА