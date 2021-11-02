"Укрэнерго" объяснило активацию аварийной помощи из Беларуси и Словакии дефицитом мощности из-за повышенной аварийности на ТЭС

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" назвала причиной активации 2 ноября аварийной помощи Беларуси в энергоснабжении дефицит мощности в Объединенной энергосистеме Украины и в "Острове Бурштынской ТЭС" в связи с повышенной аварийностью на энергоблоках тепловых станций.

Согласно сообщению оператора на сайте во вторник поздно вечером, ориентировочный объем аварийной помощи из Беларуси, осуществлявшейся с 13:00 до 20:00, составляет 3,5 тыс. МВт-ч, из Словакии в "БуОС", длившейся с 10:00 до 20:00, 800 МВт-ч.

Относительно состояния блоков ТЭС, оператор отметил задержку выхода из планового ремонта блоку №8 ДТЭК "Кураховская ТЭС", который переведен в аварийный ремонт до конца суток 5 ноября, а также выведение в первой половине 2 ноября в ремонт корпуса 1А "ДТЭК Криворожская ТЭС".

"Помимо этого, утром 2 ноября выведен в аварийный ремонт энергоблок №11 "ДТЭК Бурштынская ТЭС", что сделало невозможным перефиксацию энергоблока №8 этой электростанции на работу в ОЭС, что могло бы уменьшить дефицит мощности в этой зоне", – говорится в сообщении системного оператора.

В связи с этим, а также выведением в аварийный ремонт блока №6 "ДТЭК Бурштынская ТЭС" НЭК 2 ноября активировала аварийную помощь из Словакии для компенсации дефицита мощности и выполнения согласованного сальдо перетока с ENTSO-E в "Острове Бурштынской ТЭС", отметила "Укрэнерго".

"В связи со стремительным повышением аварийности генерирующего оборудования на ТЭС компании ДТЭК "Укрэнерго" обратися в Госинспекцию энергетического надзора относительно необходимости проведения соответствующих проверок", – резюмировали в НЭК.

Наряду с аварийностью ТЭС "Укрэнерго" указала на существенное перепроизводство электроэнергии на ГЭС и снижение ВИЭ-генерации.

По состоянию на вечер вторника, в энергосистеме работают 29 блоков ТЭС ДТЭК, 6 блоков "Центрэнерго" и Славянская ТЭС "Донбассэнерго".

Как сообщалось, 2 ноября Беларусь по запросу "Укрэнерго" осуществила аварийные поставки электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины.

В пресс-службе оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" журналистам подтвердили предоставление 500 МВт аварийной помощи в Объединенную энергосистему Украины со стороны Беларуси, а также 100 МВт аварийной помощи со стороны Словакии в "Остров Бурштынской ТЭС".