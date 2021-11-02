Экономика

13:23 02.11.2021

Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: такая возможность есть, это прерогатива энергетических компаний

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Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: такая возможность есть, это прерогатива энергетических компаний

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на данный момент есть возможность закупки электроэнергии в Беларуси, решение об их закупках остается прерогативой энергетических компаний.

"С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии. Поэтому физически и юридически возможность импортировать электроэнергию с Республики Беларусь в Украину существует. Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку - воспользуется ли он этим, будет ли такая необходимость. Такая возможность есть", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Запорожскую область во вторник, отвечая на вопрос, планирует ли Украина закупать электроэнергию в Беларуси.

Премьер добавил, что физическая возможность импорта электроэнергии из Беларуси составляет 900 МВт.

"Если компании договорятся между собой о таком сотрудничестве, то очевидно, что оно возможно", - сказал Шмыгаль, еще раз отметив, что пока таких соглашений нет.

Теги: #шмыгаль #электроэнергия #импорт
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