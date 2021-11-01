Украина имеет право требовать компенсаций от Запада, если РФ прекратит транзит газа - Кубилюс

Украина имеет законное право требовать компенсаций или гарантий от партнеров на Западе, если РФ прекратит транзит газа через её территорию, заявил депутат Европейского парламента, глава делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест, член делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

"Украина имеет законное право требовать каких-то компенсаций или гарантий от партнеров на Западе, которые гарантировали, что транзит останется, и на самом деле дела не идут в этом направлении. Насколько я понимаю, украинское правительство предлагает западному сообществу некие возможности использовать транзитные трубопроводы с пользой. Я надеюсь, что в ЕС будут хорошие попытки серьезно изучить эти предложения", - сказал Кубилюс в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в середине ноября в Европарламенте организуют специальные онлайн-обсуждения всех этих вопросов.

"Это возможность для Украины поднять вопрос не только об энергетической безопасности, но и о безопасности в целом. Гарантии безопасности приходят с гораздо более быстрой интеграцией в ЕС и НАТО. Украина имеет законное право обращаться к западному сообществу в такой ситуации, когда, к сожалению, безопасность Украины из-за газопровода "Северный поток - 2" подвергается очень негативному воздействию", - подчеркнул Кубилюс.

Депутат указал, что ЕС беспокоит ситуация на газовом рынке, в частности, по Украине и "Северному потоку - 2".

"Также мы видим, что Молдова борется. На европейском рынке ситуация непростая. И мы также видим, что Кремль действительно использует эту ситуацию для шантажа. Мы думаем, что они сами манипулируют этой ситуацией", - рассказал он.

"По крайней мере, если вы прочитаете заявление Путина (президент РФ Владимир Путин – ИФ), Пескова (пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков – ИФ), вы увидите, что они открыто используют эту ситуацию на газовом рынке как инструмент шантажа в отношении "Северного потока - 2", требуя, чтобы "Северный поток - 2" был запущен без выполнения требований директив ЕС, что на самом деле является не очень осмотрительным языком Кремля, потому что эта зима может быть сложной, и мы посмотрим, что можно сделать со стороны ЕС, мы обсудим некоторые из этих вопросов", - добавил Кубилюс.

Он добавил, что инициировал специальное письмо в Еврокомиссию с просьбой начать расследование попыток "Газпрома" манипулировать ситуацией на рынке.

"Но результат я вижу таким образом, что "Газпром" и Кремль потеряют доверие из-за того, какую ситуацию они создали на всем европейском континенте с поставками газа. Результат будет противоположным тому, что ожидает Кремль. Результатом будет то, что политики в Европе будут гораздо более убеждены в необходимости более быстрой имплементации Green Deal, чем это было раньше. Потому что газ больше не является гарантией стабильности на энергетических рынках", - считает Кубилюс.