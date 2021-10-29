Экономика

22:22 29.10.2021

Россия прекращает поставки энергоугля в Украину на фоне внутреннего спроса в осенне-зимний период

1 мин читать
Россия прекращает поставки энергоугля в Украину на фоне внутреннего спроса в осенне-зимний период

России нужно "уделять особое внимание" обеспечению внутреннего спроса на энергетический уголь, поэтому было принято решение о прекращении поставок этого ресурса в Украину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде (ОЗП) необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - отметили в ведомстве.

При этом, что касается поставок других марок угля, Россия поставит в Украину в ноябре "более половины" от всех углей.

В Минэкономразвития напомнили, что "несмотря на политическую обстановку", Россия оставалась основным поставщиком угля в Украину в последние годы. Доля российских поставщиков при этом составляет "до 68% всего поставляемого угля в Украину".

Как сообщил в пятницу глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, Россия с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину. "Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный)", - писал Герус в своем Телеграм-канале.

По его словам, уголь этих марок завозили ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова", объединяющая Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ.

Ссылаясь на участников рынка, Герус отмечал, что запрет распространяется именно на уголь, использующийся для нужд энергетики, и не касается коксующегося.

Теги: #уголь #россия #украина #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:38 29.10.2021
Открытых против медиков уголовных дел за поддельные сертификаты вакцинации практически нет

Открытых против медиков уголовных дел за поддельные сертификаты вакцинации практически нет

22:34 29.10.2021
"Нафтогаз" выиграл еще один тендер на поставку молдавской Energocom 12,1 млн куб. м газа

"Нафтогаз" выиграл еще один тендер на поставку молдавской Energocom 12,1 млн куб. м газа

21:51 29.10.2021
Финансирование НСЗУ в 2022 году вырастет на 35 млрд для оплаты повышения зарплаты медиков - Радуцкий

Финансирование НСЗУ в 2022 году вырастет на 35 млрд для оплаты повышения зарплаты медиков - Радуцкий

21:48 29.10.2021
Шмыгаль: Кабмин запланировал два млрд грн в госбюджете-2022 на авиастроительную отрасль

Шмыгаль: Кабмин запланировал два млрд грн в госбюджете-2022 на авиастроительную отрасль

19:05 29.10.2021
В Киеве подготовлен документ с требованием к Грузии передать Украине Саакашвили - украинский депутат

В Киеве подготовлен документ с требованием к Грузии передать Украине Саакашвили - украинский депутат

09:51 29.10.2021
Россия останавливает с 1 ноября поставки в Украину энергетического угля – Герус

Россия останавливает с 1 ноября поставки в Украину энергетического угля – Герус

09:40 29.10.2021
Украина в воскресенье перейдет на "зимнее время"

Украина в воскресенье перейдет на "зимнее время"

18:40 28.10.2021
Украина и Швейцария договорились о взаимном признании COVID-сертификатов

Украина и Швейцария договорились о взаимном признании COVID-сертификатов

18:23 28.10.2021
Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

16:18 28.10.2021
МИД Польши продлил контракт с визовым оператором в Украине

МИД Польши продлил контракт с визовым оператором в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Чернигов может стать единственным городом Украины, где повысят тарифы на тепло

Собрание акционеров "Укрнафты" 30 ноября может начать процесс раздела активов с "Нафтогазом"

"Укрпошта" разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками

ОП может предложить возобновить финансовую поддержку бизнеса, но ее размер будет ниже 8 тыс. грн - советник президента

Шмыгаль: у Украины достаточно газа в хранилищах для прохождения отопительного сезона

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев планирует выкупить пятый цех завода "Большевик" за 112 млн грн – Кличко

Минэкономики ФРГ ухудшило прогноз роста ВВП в 2021г до 2,6% с 3,5%

Чернигов может стать единственным городом Украины, где повысят тарифы на тепло

Законопроект о реформе градостроительства призван минимизировать коррупционные риски в отрасли и предложить прозрачную процедуру контроля - мнение

Собрание акционеров "Укрнафты" 30 ноября может начать процесс раздела активов с "Нафтогазом"

"Укрпошта" разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками

ОП может предложить возобновить финансовую поддержку бизнеса, но ее размер будет ниже 8 тыс. грн - советник президента

Премьер призвал тепловиков искать альтернативное газу топливо, повышать энергоэффективность сетей

Шмыгаль: у Украины достаточно газа в хранилищах для прохождения отопительного сезона

Украина и Турция надеются подписать соглашение о свободной торговле в феврале 2022 года - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА