Россия прекращает поставки энергоугля в Украину на фоне внутреннего спроса в осенне-зимний период

России нужно "уделять особое внимание" обеспечению внутреннего спроса на энергетический уголь, поэтому было принято решение о прекращении поставок этого ресурса в Украину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде (ОЗП) необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - отметили в ведомстве.

При этом, что касается поставок других марок угля, Россия поставит в Украину в ноябре "более половины" от всех углей.

В Минэкономразвития напомнили, что "несмотря на политическую обстановку", Россия оставалась основным поставщиком угля в Украину в последние годы. Доля российских поставщиков при этом составляет "до 68% всего поставляемого угля в Украину".

Как сообщил в пятницу глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, Россия с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину. "Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный)", - писал Герус в своем Телеграм-канале.

По его словам, уголь этих марок завозили ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова", объединяющая Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ.

Ссылаясь на участников рынка, Герус отмечал, что запрет распространяется именно на уголь, использующийся для нужд энергетики, и не касается коксующегося.