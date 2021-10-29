Экономика

17:59 29.10.2021

Собрание акционеров "Укрнафты" 30 ноября может начать процесс раздела активов с "Нафтогазом"

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Собрание акционеров "Укрнафты" 30 ноября может начать процесс раздела активов с "Нафтогазом"

ПАО "Укрнафта" объявило о внеочередном собрании акционеров 30 ноября 2021 года, будут рассмотрены вопросы, принятие которых начнет процесс разделения его активов между мажоритарным акционером в лице НАК "Нафтогаз Украины" и миноритариями.

Согласно повестке собрания, часть активов "Укрнафты" предлагается передать в уставный капитал созданного ею в августе 2021 года ООО "Укргазактив", 100%-ным собственником которой она является.

При этом стоимость сделки составляет более 50% стоимости активов "Укрнафты", согласно данным последней годовой финансовой отчетности.

Далее, после одобрения ряда договоров купли-продажи между компаниями, на собрание будет вынесен вопрос покупки "Нафтогазом Украины" 100%-ной доли в "Укргазактиве".

После чего собрание рассмотрит вопрос выкупа "Укрнафтой" у "Нафтогаза" 27 млн 114,256 тыс. своих акций, которые и составляют 50%+1 акция.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.

Теги: #нафтогаз #собрание_акционеров #укрнафта
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