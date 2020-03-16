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20:03 16.03.2020

НКЦБФР просит Раду разрешить отсрочку собраний акционеров

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НКЦБФР просит Раду разрешить отсрочку собраний акционеров

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) просит Верховную Раду установить временно на 2020 год специальный порядок созыва и проведения общих собраний акционеров, предусматривающий проведение их дистанционно и в срок до 31 декабря 2020 года.

"Мы с пониманием относимся к ситуации, которая сложилась в стране, но закон "Об акционерных обществах" содержит четкие императивные нормы, изменить которые регулятор своими решениями не может, это исключительная прерогатива Верховной Рады", - пояснил член НКЦБФР Максим Либанов.

В частности, Комиссия считает целесообразным разрешить отсрочку и раскрытие годовой отчетности – в течение 5 рабочих дней после проведения общего собрания акционеров. Еще одним предложением является продление полномочий членов набсоветов АО, в случае их окончания, до даты проведения собрания акционеров.

Комиссия уточнила, что совместно с другими госорганами и народными депутатами из профильного комитета работает над комплексом антикризисных мер, который будет рассмотрен Верховной Радой на внеочередной сессии.

НКЦБФР считает также необходимым делегировать ей установление временных требований к созыву и проведению собраний акционеров на период действия карантина.

Закон "Об АО" требует проведения очередного общего собрания акционеров в срок до 30 апреля. В то же время, проведение общего собрания акционеров будет нарушением санитарных норм, установленных в целях противодействия распространению COVID-19.

Теги: #нкцбфр #отсрочка #собрание_акционеров
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