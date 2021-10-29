Экономика

16:19 29.10.2021

ОП может предложить возобновить финансовую поддержку бизнеса, но ее размер будет ниже 8 тыс. грн - советник президента

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ОП может предложить возобновить финансовую поддержку бизнеса, но ее размер будет ниже 8 тыс. грн - советник президента

Офис президента (ОП) рассматривает возможность возобновить финансовую поддержку бизнеса во время жесткого локдауна, однако сумма ее может быть ниже 8 тыс. грн, выплачиваемых минувшей весной, сообщил советник президента Украины Олег Устенко.

"Доходы госбюджета вследствие локдауна могут оказаться ниже ожидаемых", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Пострадает не только доходная часть, но и расходная: придется тратить дополнительные средства на поддержку бизнеса по аналогии с прежней президентской инициативой, согласно которой предприниматели в "красных" зонах могли получить по 8 тыс. грн", - добавил Устенко.

При этом объемы такой помощи в этот раз будут меньшими, так как бизнес сможет частично работать, обслуживая вакцинированных граждан, отметил советник президента.

По его мнению, бизнес адаптировался к новым условиям работы, к тому же даже в "красных" зонах он не будет полностью закрыт.

"В то же время локдаун будет стимулировать украинцев вакцинироваться, и мы видим, что это уже происходит", - отметил Олег Устенко.

"Локдаун не пройдет бесследно, но текущая ситуация отличается от предыдущих локдаунов. Во-первых, экономика уже адаптирована к таким ситуациям, есть опыт и понимание, как нужно двигаться в период жестких ограничений. Во-вторых, сам бизнес сможет относительно нормально функционировать - есть некоторое количество вакцинированных, есть тот же опыт", - пояснил советник президента.

Он также указал, что жесткие ограничения повлекут за собой замедление темпов экономического роста, однако в значительно меньшей степени, чем раньше.

Как сообщалось, НБУ оценил потенциальное влияние месяца жестких ограничений на темпы роста экономики в 0,3 п.п.

Теги: #устенко #офис_президента #финподдержка #бизнес
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