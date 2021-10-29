Экономика

14:38 29.10.2021

Премьер призвал тепловиков искать альтернативное газу топливо, повышать энергоэффективность сетей

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Премьер призвал тепловиков искать альтернативное газу топливо, повышать энергоэффективность сетей

Украина должна серьезно подойти к вопросу использованию альтернативных газу источниках для производства тепла, повышению энергоэффективности и энергосбережения, в частности, в теплосетях и жилых домах, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом", – сказал премьер на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе в пятницу.

В качестве примера он привел Волынскую область и со ссылкой на главу ОГА отметил, что на Волыни более половины бюджетных котельных работают на альтернативном топливе, в частности на пелетах.

"Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано", – констатировал Шмыгаль.

Он также напомнил об инициативе президента Украины со следующего года начать большую программу энергоэффективности и энергосбережения, направленную, в частности, на энергомодернизацию больших жилых домов и теплосетей.

"Реализация программы приведет к значительной экономии. По данным Министерства экономики, осуществив энергоэффективные мероприятия для коммунальной сферы, мы можем экономить до $1,5 млрд в год. Это уменьшение потерь в теплосетях, домах. Это те направления, которые на пике этого напряженного сезона стоит начать обсуждать, чтобы реализовать их следующим летом и спокойно войти в следующий отопительный сезон", – выразил мнение глава правительства.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 12 октября анонсировал внедрение программы энергосбережения в 2022 году, для реализации которой в настоящее время необходимо около 300 млрд грн.

"Разработана эта программа уже абсолютно детально… Мы видим, что эту программу можем внедрить, и мы точно ее внедрим при поддержке специалистов и финансовой помощи со стороны Европейского союза. В любом случае, мы будем начинать это делать в следующем году. Мы не можем ждать, когда угрожает нам сосед (Россия – ИФ) отключением или уменьшением объемов газа", – заявил Зеленский во время брифинга по итогам 23-го саммита Украина–ЕС с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Теги: #шмыгаль #тепло #энергоэффективность
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