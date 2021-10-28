Экономика

09:20 28.10.2021

Продажи сигарет в США в 2020 году выросли впервые за 20 лет

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Продажи сигарет в США в 2020 году выросли впервые за 20 лет

Американцы в прошлом году увеличили покупки сигарет впервые за 20 лет, сообщила Федеральная торговая комиссия (FTC) США.

Оптовые и розничные продажи выросли на 0,4% - до 203,7 млрд сигарет по сравнению с 202,9 млрд в 2019 году. Повышение реализации сигарет зафиксировали такие крупнейшие производители, как Altria Group, ITG Brands LLC, Reynolds American Inc. и Vector Group Ltd.

В отчете FTC не указывается причина повышения. При этом комиссия не ответила на запрос со стороны The Wall Street Journal.

Ранее Altria, которая выпускает, в том числе, сигареты Marlboro, называла пандемию COVID-19 в качестве причины увеличения курения. Как сказал главный исполнительный директор компании, американцы тратили меньше денег на путешествия, бензин и развлечения в прошлом году, кроме того снизилось количество социальных мероприятий, что вызвало повышение спроса на сигареты.

Табачные компании в 2020 году потратили на маркетинг больше средств - $7,84 млрд против $7,62 млрд годом ранее. При этом 88,5% расходов пришлось на скидки, отмечает WSJ.

Люди, которые ранее перешли на вейпы, также могли вернуться к обычным сигаретам из-за проблем со здоровьем, вызванных загадочным заболеванием легких в 2019 году. В конечном итоге его связали с маслом витамина Е в продуктах для вейпинга с марихуаной. По словам потребителей и представителей отрасли, запреты на ароматизированные вейпы и повышенные налоги на электронные сигареты также способствовали росту спроса на обычные сигареты.

Объем продаж бездымных табачных изделий, куда входят жевательный и нюхательный табак, также увеличился в 2020 году - до 126,9 млн фунтов по сравнению с 126,0 млн фунтов в предыдущий год. В стоимостном выражении они увеличились до $4,82 млрд с $4,53 млрд в 2019 году.

Теги: #сша #продажи #сигареты
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