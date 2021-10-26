Экономика

18:09 26.10.2021

Вопрос сноса цеха №5 завода "Большевик" Киев будет обсуждать с победителем аукциона по приватизации – глава ФГИ

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Вопрос сноса цеха №5 завода "Большевик" Киев будет обсуждать с победителем аукциона по приватизации – глава ФГИ

В случае успешной приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") на аукционе 27 октября, киевские власти будут обсуждать выкуп цеха №5 для сноса и сооружения развязки Шулявского путепровода с победителем торгов, сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

"Если завтра аукцион состоится, надеюсь, успешно, то дальше Киев будет выкупать цех у частного собственника", – сообщил он в ходе Building&Construction Forum 3.0 в Киеве во вторник.

По его словам, выкуп цеха №5 для сноса и сооружения развязки на Шулявке должен был осуществляться в рамках законодательства после оценки его стоимости.

"Мы полтора года назад объясняли это Киевской администрации. Они сами наняли оценщика, он оценил корпус в 240 млн грн. С тех пор они так и не осуществили выкуп", – пояснил глава ФГИ.

Как сообщал ранее советник главы КГГА Дмитрий Белоцерковец, для города сценарий выкупа корпуса на данный момент является неприемлемым, в том числе из-за долгов завода перед городом по налогам на землю.

Теги: #недвижимость #фги #сенниченко #большевик
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Интерфакс-Украина
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