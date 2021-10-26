Экономика

10:54 26.10.2021

Ощадбанк подал апелляцию на вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

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Ощадбанк подал апелляцию на вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

Государственный Ощадбанк (Киев) подал в кассационный суд Франции заявление об апелляционном оспаривании решения апелляционного суда Парижа об отсутствии у арбитража юрисдикции по делу касательно возмещения украинскому банку $1,3 млрд убытков от временной оккупации Крыма, сообщила пресс-служба банка во вторник.

"Рассмотрение дела о получении справедливой компенсации за экспроприированные РФ активы Ощадбанка в оккупированном Крыму постоянно находится в центре внимания руководства банка. Несмотря на сложный ход и беспрецедентный характер этого дела, Ощадбанк будет использовать все имеющиеся возможности для полного удовлетворения своих справедливых требований", – процитировала пресс-служба главу правления банка Сергея Наумова.

Как сообщалось, Апелляционный суд Парижа 30 марта поддержал позицию Министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску украинского Ощадбанка на $1,3 млрд. "В частности, РФ удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", - утверждает Минюст РФ.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. 

Согласно статистике Нацбанка, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимает в рейтинге 2-е место (290,783 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.

Теги: #крым #франция #суд #ощадбанк
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