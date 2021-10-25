Экономика

17:24 25.10.2021

Кабмин одобрил поставку "Нафтогазом" газа государственным и коммунальным медучреждениям на условиях бюджетных организаций

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Кабмин одобрил поставку "Нафтогазом" газа государственным и коммунальным медучреждениям на условиях бюджетных организаций

 Кабинет министров Украины согласовал решение правления НАК "Нафтогаз Украины" о разрешении своей "дочке" ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" поставлять природный газ учреждениям охраны здоровья государственной и коммунальной собственности на условиях, как для бюджетных организаций.

Соответствующе решение закреплено распоряжением КМУ №1295-р от 23 октября, текст которого обнародован на правительственном портале.

К медучреждениям государственной собственности отнесены: казенные предприятия, государственные учреждения и т.п. К медучреждениям коммунальной собственности отнесены: коммунальные некоммерческие предприятия, коммунальные учреждения, совместные коммунальные учреждения и т.п.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", в частности, Кабмин разрешил НАК не требовать от государственных и коммунальных медучреждений возмещения убытков за уклонение от заказанных объемов потребления газа, а также оплаты штрафных санкций за небалансы.

Как сообщалось, условия договора поставки "Нафтогазом" газа бюджетным учреждениям и организациям предусматривают конечную цену 16,554 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и транспортировкой) на период до декабря 2022 года включительно.

Теги: #нафтогаз #бюджетный
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