Экономика

19:30 22.10.2021

Украина окажет помощь Молдове с газом по ее просьбе – секретарь СНБО

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Украина окажет помощь Молдове с газом по ее просьбе – секретарь СНБО

Украина окажет помощь Молдове с поставками газа, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Мы приняли решение поручить Кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую помощь республике Молдова мы в ближайшее время можем сделать", – сказал Данилов на брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО.

По его словам, с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

"Премьер-министр Украины получил письмо от своего коллеги с просьбой помочь газом во избежание сложной ситуации, сложившейся с учетом того шантажа, который сейчас там делает "Газпром"", – пояснил Данилов.

Позже он уточнил, что это будет газ в долг, не за деньги, и потом Молдова поставленный ресурс вернет. По его словам, это необходимо сделать, поскольку Украина и Молдова объединены, и в Украины есть территории, которые запитываются газом из Молдовы.

Как сообщалось, правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней – с 22 октября по 20 ноября, решение принято в пятницу на чрезвычайном заседании в связи со сложившейся в стране ситуацией в сфере энергетики.

Теги: #энергетика #нефтегаз
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