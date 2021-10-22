Экономика

17:12 22.10.2021

Предельная цена бензина и дизтоплива в Украине на конец октября увеличена на 60-70 коп./литр

2 мин читать
Предельная цена бензина и дизтоплива в Украине на конец октября увеличена на 60-70 коп./литр

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,2 грн/литр и дизтоплива – 25,07 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на конец октября.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,2 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 32,07 грн/литр.

По сравнению с серединой октября средняя цена на бензин увеличится на 0,63 грн/литр, на ДТ – на 0,72 грн/литр.

Как сообщалось, Украина продлила карантин до 31 декабря 2021 года. На период его действия правительство постановлением №474 от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

Минэкономики также разъяснило, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.

Теги: #бензин #стоимость
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:13 22.10.2021
Стоимость лечения одного пациента с COVID-19 в сентябре обходилась бюджету в 22 тыс. грн – министр

Стоимость лечения одного пациента с COVID-19 в сентябре обходилась бюджету в 22 тыс. грн – министр

09:46 13.10.2021
Рост цены на газ повлияет на себестоимость всех категорий стройматериалов – мнение

Рост цены на газ повлияет на себестоимость всех категорий стройматериалов – мнение

12:02 07.10.2021
"Укрзализныця" в 2022 г. не планирует повышать цены на билеты для пассажиров

"Укрзализныця" в 2022 г. не планирует повышать цены на билеты для пассажиров

19:05 04.10.2021
Цена квот на выбросы CO2 в Европе впервые поднялась выше 65 евро за тонну на фоне газового кризиса

Цена квот на выбросы CO2 в Европе впервые поднялась выше 65 евро за тонну на фоне газового кризиса

13:17 27.09.2021
Джонсон рассмотрит вариант привлечь военных для решения проблем с поставками топлива в Британии

Джонсон рассмотрит вариант привлечь военных для решения проблем с поставками топлива в Британии

10:32 26.08.2021
Предельная цена бензина и дизтоплива на конец августа снижена на 0,53-1,14 коп./литр - Минэкономики

Предельная цена бензина и дизтоплива на конец августа снижена на 0,53-1,14 коп./литр - Минэкономики

17:05 28.07.2021
Стоимость реконструкции Шулявского путепровода выросла из-за реконструкции прилегающих улиц и лифтов в переходах - КГГА

Стоимость реконструкции Шулявского путепровода выросла из-за реконструкции прилегающих улиц и лифтов в переходах - КГГА

16:32 07.07.2021
Нормы "ресурсного" законопроекта не окажут значительного влияния на стоимость нового жилья – министр финансов

Нормы "ресурсного" законопроекта не окажут значительного влияния на стоимость нового жилья – министр финансов

13:36 05.07.2021
Предельная цена бензина и дизтопливо на начало июля увеличена на 0,3-0,8 грн/литр - Минэкономики

Предельная цена бензина и дизтопливо на начало июля увеличена на 0,3-0,8 грн/литр - Минэкономики

13:28 30.06.2021
Канада намерена запретить продажу бензиновых автомобилей с 2035 года

Канада намерена запретить продажу бензиновых автомобилей с 2035 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НКЦБФР надеется на запуск в 2022г биржевых индексов на лес, электроэнергию и газ и торговлю ими

Банкиры допускают небольшую сезонную девальвацию в ноябре в пределах 27 грн/$1

Рада приняла закон об энергоэффективности

Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина получит в ближайшее время - Стефанишина

НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 3,1% и в 2022г до 3,8%

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламент Молдовы объявил в стране режим чрезвычайного положения на месяц в связи с энергетическим кризисом

"Укрлендфарминг" заявляет об игнорировании нардепом Юрчишиным позиции компании по иску "Нибулона" к ее "дочке"

Нардеп инициировал рассмотрение в профильном комитете иска "Нибулона" к ЧАО "Райз" о долге за урожай

Молдова введет режим ЧП в сфере энергетики

НКЦБФР надеется на запуск в 2022г биржевых индексов на лес, электроэнергию и газ и торговлю ими

"Нова Пошта" предупреждает о мошенниках, прикрывающихся названием компании в соцсетях

Банкиры допускают небольшую сезонную девальвацию в ноябре в пределах 27 грн/$1

Рада приняла закон об энергоэффективности

Onur начала строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра

"Киевтеплоэнерго" настаивает на пересмотре прайс-кэп на рынке э/э с учетом роста цены газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА