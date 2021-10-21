Экономика

15:59 21.10.2021

Onur начала строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра

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Компания Onur Construction International начала работы по возведению взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек в аэропорту Днепра.

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Как отмечается в сообщении Днепропетровской ОГА, после завершения строительства изменится категория аэродрома: там смогут принимать самые большие самолеты, в частности Boeing 777 и Airbus A330. Работы проводятся за счет государства по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство".

Новая полоса будет длиной 3200 м и шириной 45 м. На ней установят новейшее светосигнальное и радиотехническое оборудование, которое позволит сажать самолеты даже в туман. Также планируется создать новую систему энергопитания, мощный водоотвод и современные очистные сооружения.

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"Сейчас идут подготовительные работы к строительству перрона перед терминалом. Снимаем непригодную почву. На площадке работает около 40 единиц техники и около сотни специалистов. Со временем будем наращивать мощности", - цитируется в сообщении руководитель проекта строительства аэродрома от компании Onur Construction International Джандан Тюмер.

Параллельно частный инвестор - компания DCH работает над возведением нового терминала.

"Будет три здания: пассажирский терминал, VIP-терминал и административно-бытовой комплекс", - цитирует представителя DCH Павла Прусака пресс-служба ОГА.

Планируется, что ежегодно аэропорт будет наращивать пассажиропоток. Сначала его планируют увеличить в 2,5 раза - до более 1 млн пассажиров в год, максимально прогнозируют до 4 млн человек.

Как сообщалось, в сентябре по президентской программе "Большое строительство" стартовали работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Херсон".

В аэропорту города Днепра планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км.

Стоимость проекта, согласно отчету государственной экспертизы, составляет 6,23 млрд грн. Срок строительства - около трех лет.

На 2021 год на строительство аэродрома в Днепре правительство выделило 1,4 млрд грн.

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Теги: #большое_строительство #onur_group #днепр #впп #аэропорт
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