Экономика

18:13 20.10.2021

Цены на жилье в Украине в III кв. выросли на 15,8% - Госстат

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Цены на жилье в Украине в III кв. выросли на 15,8% - Госстат

Индекс цен на жилье в Украине по итогам июля-сентября 2021 года составил 115,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

При этом, по ее данным, цены на первичном рынке выросли на 14,3%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – на 16,3%, меньше всего - двухкомнатные (на 13,4%).

По данным Госстата, на вторичном рынке жилье подорожало за год на 17%. Меньше всего прибавили в цене трехкомнатные квартиры – 15,8%, больше всего – двухкомнатные (18,4%).

По сравнению с четвертым кварталом 2020 года цены на жилье выросли на 13,8%, на первичном рынке на 12,5%, на вторичном - на 14,9%.

Теги: #недвижимость #цены
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