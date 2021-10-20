ЕБРР и IFC помогут Украине в подготовке концессии морпорта "Черноморск"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC) окажут помощь Министерству инфраструктуры и Администрации морских портов Украины в подготовке государственно-частного партнерства для модернизации морского торгового порта "Черноморск" (Одесская обл.), в том числе в подготовке и организации соответствующего тендера.

"Инвестиции частного сектора и модернизация порта, который является одним из крупнейших в регионе Черного моря, позволят Украине увеличить объемы импорта и экспорта, повысить конкурентоспособность в сфере торговли и ускорить экономический рост", - отмечается в сообщении ЕБРР, распространенном в среду.

ЕБРР и IFC помогут Украине подготовить пакет контрактной документации, определить тендерные критерии и правила, а также установить связь с потенциальными инвесторами.

Соответствующее соглашение заключили Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий.

"Черноморский порт - третий по объемам перевалки грузов в Украине, соответственно, этот концессионный проект является особенно важным. В Украине контейнерные перевозки имеют большой потенциал для развития, ведь сейчас составляют только 8,5% от общего объема. После привлечения инвестора в порт "Черноморск" и модернизации контейнерного терминала, его пропускная способность должна увеличиться почти вдвое. Это станет мощным стимулом для развития экономики региона и повышения конкурентоспособности Украины как инфраструктурного хаба", - цитируются в сообщении слова Кубракова.

Предоставление в концессию контейнерного терминала и железнодорожно-паромного комплекса порта "Черноморск" поможет модернизировать существующее оборудование терминала, улучшить и оптимизировать его работу, а также создать дополнительные услуги для перевозчиков и владельцев грузов.

"Вместе с IFC мы понимаем чрезвычайную важность портовой инфраструктуры для конкурентоспособности Украины. Тщательная подготовка проекту и эффективное проведение тендера ГЧП имеют важное значение. Мы надеемся вывести порт "Черноморск" на рынок с привлечением дальнейших инвестиций из частного сектора", - в свою очередь отметил Магалецкий.

Началу проекта в "Черноморске" предшествовало успешное проведение концессионных тендеров в двух черноморских портах среднего размера - "Херсон" и "Ольвия".

"Передача в концессию терминалов порта "Черноморск" станет огромным шагом в развитии портовой отрасли Украины и будет способствовать общему экономическому росту и повышению конкурентоспособности страны на мировом рынке", - цитируется в сообщении менеджер IFC по вопросам государственно-частного партнерства (ГЧП) в Европе Мехит Фэнни Силла.

Как сообщалось, в апреле текущего года консультанты завершили подготовку пре-ТЭО по проекту концессии первого и контейнерного терминалов морского порта "Черноморск".

Проекты концессии первого и контейнерного терминалов, а также паромного комплекса ГП "МТП "Черноморск" входят в утвержденный правительством Перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года.

Морской порт "Черноморск" в 2020 году сократил перевалку грузов на 8,7% по сравнению с 2019 годом – до 23,887 млн тонн.

Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов: наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.