Экономика

18:26 18.10.2021

Бизнес улучшил ожидания ослабления девальвации гривни, однако прогнозирует ускорение роста инфляции – опрос НБУ

2 мин читать
Бизнес улучшил ожидания ослабления девальвации гривни, однако прогнозирует ускорение роста инфляции – опрос НБУ

Украинский бизнес ухудшил ожидания относительно замедления инфляции на протяжении ближайших 12 месяцев до 7,8% с 7,2% в предыдущем квартале, однако улучшил ожидания касательно ослабления девальвации гривни до 28,50 грн/$1 с 28,71 грн/$1.

Согласно результатам регулярного ежеквартального опроса деловых ожиданий предприятий страны, обнародованного на сайте НБУ в понедельник, индекс деловых ожиданий (ИДО) предприятий вырос по сравнению с прошлым кварталом до 114,3% с 112,3%, сохраняя положительное значение.

По данным центробанка, улучшение произошло в основном за счет роста оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, улучшения оценок инвестиционных расходов на строительство и роста количества работников на предприятиях, который прогнозируется руководителями впервые, начиная с третьего квартала 2019 года.

Согласно НБУ, руководители улучшили с 7% против 6% в прошлом квартале оценки текущего финансово-экономического состояния собственных предприятий.

Указывается, что бизнес ожидает роста объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке. Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики.

Согласно отчету, впервые за последние два года бизнес прогнозирует увеличение общего количества работников на своих предприятиях, в частности баланс ответов составил 2,2%, тогда в предыдущем квартале баланс ответов был отрицательным и составил -1,0%. Увеличение количества работников прогнозируют респонденты предприятий строительства, торговли и других видов деятельности.

Опрос демонстрирует, что доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, выросла до 40,4% (в предыдущем квартале - 36,9%). Подавляющее большинство заемщиков (77,4%) предпочитает привлекать средства в национальной валюте.

В то же время выросла доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом - до 7,2% с 7%. Указывается, что главными препятствиями для привлечения новых кредитов предприятия назвали высокие ставки (55,2% респондентов) и чрезмерные требования к залогу (37%).

В опросе деловых ожиданий, который проводился с 3 августа по 2 сентября, приняло участие 690 предприятий из 22 регионов страны. Среди опрошенных 18,3% – компании перерабатывающей промышленности, 20,7% – оптовой торговли, 14,9% – сельского хозяйства, 13,3% – транспорта и связи, 6,8% – добывающей промышленности, 4,8% – сферы электроэнергии и водоснабжения, 3,2% – строительства, 18% – предприятия других отраслей.

ИДО – агрегированный показатель относительно ожидаемого развития предприятий в последующие 12 месяцев. Рассчитывается по результатам опросов предприятий как среднеарифметическое значение балансов ответов относительно финансово-экономического состояния предприятий, общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на проведение строительных работ, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, количества работников.

Значение индекса более 100 означает преимущество позитивных экономических настроений в обществе, ниже 100 – негативных экономических настроений.

Теги: #девальвация #инфляция #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:36 09.10.2021
Кулеба и Чавушоглу встретились с украинскими и турецкими бизнесменами во Львове

Кулеба и Чавушоглу встретились с украинскими и турецкими бизнесменами во Львове

15:52 08.10.2021
Инфляция в Украине по итогам сентября ускорилась до 11% - Госстат

Инфляция в Украине по итогам сентября ускорилась до 11% - Госстат

14:37 06.10.2021
ЕС изучает возможности помощи жителям и малому бизнесу, пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию

ЕС изучает возможности помощи жителям и малому бизнесу, пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию

15:02 03.10.2021
Зеленский заявляет, что все его встречи с представителями крупного бизнеса будут публичными

Зеленский заявляет, что все его встречи с представителями крупного бизнеса будут публичными

19:00 01.10.2021
Миллионы добрых дел от Эпицентра: как победители проекта развивают свой бизнес

Миллионы добрых дел от Эпицентра: как победители проекта развивают свой бизнес

19:52 30.09.2021
Офис защиты бизнеса создан при МВД

Офис защиты бизнеса создан при МВД

18:47 30.09.2021
Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%, максимума с декабря 1993 года

Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%, максимума с декабря 1993 года

20:29 29.09.2021
В структуре МВД создадут Офис по вопросам защиты бизнеса, его координатором назначен Геращенко - Монастырский

В структуре МВД создадут Офис по вопросам защиты бизнеса, его координатором назначен Геращенко - Монастырский

17:11 22.09.2021
Бизнес-ассоциации призывают не рассматривать "ресурсный" законопроект по сокращенной процедуре

Бизнес-ассоциации призывают не рассматривать "ресурсный" законопроект по сокращенной процедуре

11:05 20.09.2021
Власть должна гарантировать украинцам возможность работать в локдаун, компенсации бизнесу и мораторий на проверки – лидер "Голоса"

Власть должна гарантировать украинцам возможность работать в локдаун, компенсации бизнесу и мораторий на проверки – лидер "Голоса"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

Рост ВВП Украины по итогам 8 мес.-2021 ускорился до 2,9% - Минэкономики

"Нафтогаз" моделирует разные сценарии прохождения отопительного сезона - Витренко

Разница между текущей добычей "Укргазвыдобування" и потреблением газа населением составляет 0,5-1 млрд куб. м – Витренко

Рада планирует 20 октября рассмотреть в первом чтении проект госбюджета-2022 - Стефанчук

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" может обеспечить спрос промышленных предприятий в газе по рыночным ценам - Витренко

Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

"Батькивщина" требует введения ЧП в энергетике и предлагает неотложные шаги для обеспечения людей газом

Рост ВВП Украины по итогам 8 мес.-2021 ускорился до 2,9% - Минэкономики

S&P повысил кредитный рейтинг "Метинвеста" до уровня "B+"

"Эпицентр" будет проверять достоверность экомаркировок

Кабмин утвердил порядок предоставления господдержки фермерам, использующим орошение земель

Представители Узбекистана и Афганистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество и безопасность

Узбекистан и Афганистан могут обсудить проекты строительства ЛЭП и железной дороги

S&P повысил кредитный рейтинг "Метинвеста" до уровня "B+", что выше суверенного рейтинга Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА