Бизнес улучшил ожидания ослабления девальвации гривни, однако прогнозирует ускорение роста инфляции – опрос НБУ

Украинский бизнес ухудшил ожидания относительно замедления инфляции на протяжении ближайших 12 месяцев до 7,8% с 7,2% в предыдущем квартале, однако улучшил ожидания касательно ослабления девальвации гривни до 28,50 грн/$1 с 28,71 грн/$1.

Согласно результатам регулярного ежеквартального опроса деловых ожиданий предприятий страны, обнародованного на сайте НБУ в понедельник, индекс деловых ожиданий (ИДО) предприятий вырос по сравнению с прошлым кварталом до 114,3% с 112,3%, сохраняя положительное значение.

По данным центробанка, улучшение произошло в основном за счет роста оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, улучшения оценок инвестиционных расходов на строительство и роста количества работников на предприятиях, который прогнозируется руководителями впервые, начиная с третьего квартала 2019 года.

Согласно НБУ, руководители улучшили с 7% против 6% в прошлом квартале оценки текущего финансово-экономического состояния собственных предприятий.

Указывается, что бизнес ожидает роста объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке. Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики.

Согласно отчету, впервые за последние два года бизнес прогнозирует увеличение общего количества работников на своих предприятиях, в частности баланс ответов составил 2,2%, тогда в предыдущем квартале баланс ответов был отрицательным и составил -1,0%. Увеличение количества работников прогнозируют респонденты предприятий строительства, торговли и других видов деятельности.

Опрос демонстрирует, что доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, выросла до 40,4% (в предыдущем квартале - 36,9%). Подавляющее большинство заемщиков (77,4%) предпочитает привлекать средства в национальной валюте.

В то же время выросла доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом - до 7,2% с 7%. Указывается, что главными препятствиями для привлечения новых кредитов предприятия назвали высокие ставки (55,2% респондентов) и чрезмерные требования к залогу (37%).

В опросе деловых ожиданий, который проводился с 3 августа по 2 сентября, приняло участие 690 предприятий из 22 регионов страны. Среди опрошенных 18,3% – компании перерабатывающей промышленности, 20,7% – оптовой торговли, 14,9% – сельского хозяйства, 13,3% – транспорта и связи, 6,8% – добывающей промышленности, 4,8% – сферы электроэнергии и водоснабжения, 3,2% – строительства, 18% – предприятия других отраслей.

ИДО – агрегированный показатель относительно ожидаемого развития предприятий в последующие 12 месяцев. Рассчитывается по результатам опросов предприятий как среднеарифметическое значение балансов ответов относительно финансово-экономического состояния предприятий, общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на проведение строительных работ, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, количества работников.

Значение индекса более 100 означает преимущество позитивных экономических настроений в обществе, ниже 100 – негативных экономических настроений.