Экономика

13:24 17.10.2021

Кабмин утвердил порядок предоставления господдержки фермерам, использующим орошение земель

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Кабмин утвердил порядок предоставления господдержки фермерам, использующим орошение земель

Украинское правительство поддержит фермеров, которые используют технологии орошения земель, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На этой неделе мы утвердили порядок предоставления государственной поддержки товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли", - написал Шмыгаль в Фейсбуке в воскресенье.

Он уточнил, что государство компенсирует 25% затрат тем агропроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах.

"Модернизация системы орошения земель в южных регионах Украины позволит увеличить их урожайность минимум вдвое, что будет способствовать росту ВВП и созданию новых рабочих мест", - подчеркнул премьер.

Глава правительства добавил, что в этом году безвозвратная дотация для аграриев по соответствующей программе составит 50 млн грн.

Теги: #господдержка #орошение #фермеры
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