Узбекистан и Афганистан могут обсудить проекты строительства ЛЭП и железной дороги

Официальные делегации Узбекистана и Афганистана в субботу проводят переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству в Термезе (узбекский город на границе с Афганистаном), сообщили в пресс-службе узбекского МИД.

"В повестке дня вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также налаживание контактов в сфере транспорта, энергетики, банковско-финансовой и социальной сферах", - сказал собеседник агентства.

По его данным, ожидается обсуждение перспектив реализации проектов строительства ЛЭП "Сурхан - Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту "Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар".

По данным МИД, делегацию Узбекистана возглавляет заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

Как сообщил "Интерфаксу" участник с узбекской стороны, делегацию с афганской стороны представляет исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Абдул-Салам Ханафи.

Как сообщалось, договоренности о нынешней встрече были достигнуты 7 октября во время визита делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в Кабул. Тогда были проведены переговоры с заместителем главы временного правительства по политическим вопросам Муллой Абдулом Кабиром.