Экономика

16:38 15.10.2021

"Нафтогаз" моделирует разные сценарии прохождения отопительного сезона - Витренко

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"Нафтогаз" моделирует разные сценарии прохождения отопительного сезона - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" моделирует разные сценарии прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов, сообщил глава правления компании Юрий Витренко.

"Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъема; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и т.д… Планируем как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе для всех наших клиентов", - сказал Витренко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, компания также держит в уме и худший сценарий для страны: если заработает газопровод "Северный поток 2" и РФ надумает полностью прекратить физический транзит природного газа через ГТС Украины.

Витренко напомнил, что "Газпром" по-прежнему отказывается продавать газ европейским компаниям на границе Украина-РФ, фактически блокируя доступ к транзиту в Европу через ГТС Украины.

"Мы настаиваем, что европейские компании должны получить возможность покупать этот газ на российско-украинской границе. Тогда они сами смогут бронировать мощности украинской ГТС, что снижает риски прекращения транзита. Таким образом "Газпром" показал бы немецком регулятору, который рассматривает вопросы сертификации оператора "Северного потока-2", что Россия готова соблюдать европейское законодательство и воспринимает газ как товар, а не оружие или инструмент шантажа", - отметил глава НАК.

Теги: #нафтогаз #витренко #отопительный_сезон
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